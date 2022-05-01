С наградой

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Заслуженным людям — почетные звания

Указом Главы Чувашии от 13 мая пяти жителям республики присвоены почетные звания:
«Заслуженный артист Чувашской Республики» Александрову Владимиру Леонидовичу — артисту оркестра ведущей категории Чувашского государственного театра оперы и балета, Ханай Ольге Ярославовне — артисту оркестра ведущей категории Чувашского государственного театра оперы и балета;
«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Суворовой Лидии Васильевне — фармацевту аптеки № 2 ГУП «Фармация»;
Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Беловой Светлане Николаевне — репетитору по балету Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца;
«Заслуженный связист Чувашской Республики» Новикову Алексею Александровичу — директору АУ «Центр информационных технологий».

Опубликовано: 17 мая 2022 г.


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