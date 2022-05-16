Планерка Главы: реконструкция Гражданской, посевная, шефство над Донецким заводом

«Нужны конкретные предложения, а не плач Ярославны…»

Со слов признательности начал вчера еженедельное совещание в Доме правительства республики Глава Чувашии Олег Николаев. Напомним, из-за праздничных и дополнительных выходных дней в начале мая планерка не проводилась с конца апреля, и возможность поблагодарить всех сопричастных к подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 1 Мая и Дня Победы, представилась только вчера.

«Если говорить о празднике Весны и Труда, то в нем только в Чебоксарах приняли участие порядка 40 тыс. человек. К столичным мероприятиям Дня Победы присоединились свыше 70 тыс. граждан. Такие массовые события требуют, с одной стороны, слаженной организационной работы, с другой — обеспечения безопасности. Благодарю и коллег, и жителей Чувашии за проявленную активность и сознательность в соблюдении общественного порядка», — сказал Олег Николаев.

Отдельно остановившись на итогах проведенных мероприятий 9 Мая, он подчеркнул, что День Победы в этом году во многом символичен и в свете тех событий, что происходят сейчас на Украине, где нацизм снова поднимает голову. На борьбу с ним встало сегодняшнее поколение. Кроме того, Чувашия, столько раз помогавшая братскому народу ДНР и ЛНР, готова оказать необходимое содействие и в восстановлении мирной жизни на Донбассе.

«В ближайшие две недели представители Чувашии в составе большой делегации Минпрома России посетят Донбасс, чтобы наладить взаимоотношения с местными предприятиями, оценить их потребности в необходимой помощи, которую мы можем оказать в восстановлении и возвращении к мирной жизни», —сообщил руководитель региона. Напомним, ранее в телеграм-канале он сообщал, что республика возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом, который сейчас простаивает. «Наши специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами», — писал Олег Алексеевич.

ПОРУЧЕНИЕ.

Проекты, направленные на импортозамещение, ускоренно реализовать и вывести на новые рынки, в том числе на территорию Донбасса.

По сути, сейчас главным образом необходимо работать на обеспечение технологического суверенитета, подчеркнул Глава республики, предваряя доклад о предварительных итогах социально-экономического развития республики с января по апрель этого года. Судя по отчетам, обстановка в целом по республике обнадеживающая.

По основным показателям отмечается увеличение, заявил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов. К аналогичному периоду прошлого года рост по промышленному производству — на 1,5%, сельскому хозяйству — на 5%, объему строительных работ — на 77%, вводу жилья — на 58%, обороту розничной торговли — на 2,5%, номинальной зарплате — на 14,4%. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за первый квартал 2022 года составил свыше 10 млрд рублей с ростом 15,3% к соответствующему периоду прошлого года.

«Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров розничный спрос пришел в норму, — заверил Дмитрий Краснов. — Спрос на определенные продукты в апреле стабилизировался. В магазинах представлен полный ассортимент социально значимых товаров».

Общий оборот розничной торговли с начала года составил почти 70 млрд рублей. А вот по внешнеторговому обороту из-за текущей геополитической ситуации отмечается падение. «Сокращение — почти на 40% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. По экспорту идет спад на 50%, по импорту — на 30%», — доложил министр.

Инфляция в апреле составила 12,5% к декабрю предыдущего года. Основной «вклад» внесли непродовольственные товары (15%), продукты подорожали на 13,3%, услуги — на 7,5%. «Несмотря на рост цен, относительно других регионов в Чувашии цены на отдельные группы социально значимых товаров ниже, чем в целом по стране», — заверил Краснов.

Как обстоят дела с бюджетом, рассказал первый вице-премьер — руководитель Минфина Чувашии Михаил Ноздряков. Консолидированный бюджет за четыре месяца исполнен с профицитом 4,8 млрд рублей. По доходам — почти на 27 млрд рублей, по расходам — 22,2 млрд. С профицитом исполнен и республиканский бюджет. По доходам — на 23,8 млрд, по расходам — 19,2.

Озвучил министр и цифры по госдолгу. Среди муниципалитетов наибольший долг имеют Чебоксары. В рамках антикризисных мер по замещению дополнительными бюджетными кредитами коммерческого долга недавно в федеральный центр от республики была направлена заявка на оказание финансовой помощи в размере 1 млрд 119 млн рублей. По словам Ноздрякова, заявка одобрена. Олег Николаев добавил, что республика с таким траншем сможет помочь не только Чебоксарам, но и Алатырю. По его мнению, положение городов существенно облегчится в части обслуживания муниципальных долгов по коммерческим кредитам, это позволит открыть новые возможности для реализации различных проектов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Взять на учет все земельные участки и отчитаться по проведенным работам. Оценить баланс земельного фонда с точки зрения его эффективного использования.

О том, как идут весенние полевые работы, доложил вице-премьер — руководитель Минсельхоза Сергей Артамонов. Общая посевная площадь, по его словам, в целом составит 545 тыс. га, это 101% к уровню 2021 года.

На 13 мая в хозяйствах Чувашии посеяно 106 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Единственным сдерживающим фактором проведения сева сегодня являются сложные погодные условия, из-за чего масштабные работы на полях начались позднее.

«Температура воздуха в начале мая, по данным синоптиков, ниже среднемноголетних показателей: при среднемесячной норме 13,4°С фактически она составила 9,2°С. При этом апрельская температура также была ниже, а осадков выпало 168% от нормы. По прогнозам, в течение текущей недели температурный фон продолжит оставаться низким, ожидаются дожди», — озабочен министр. Он призвал руководителей хозяйств и районов начать управлять посевными работами в ручном режиме. «Не стоит ждать, пока все поле высохнет, нужно смотреть по отдельным участкам и по возможности уменьшать площади сева», — посоветовал Сергей Артамонов.

Капризная погода сдерживает и темпы посадки картофеля и овощей. При том что аграрии республики готовы увеличить площади под эти культуры. К посадке картофеля приступили пока в 11 муниципальных районах. Посажено 240 га, тогда как в прошлом году к этому времени было охвачено уже 1,4 тыс. га площадей.

Олег Николаев поддержал озвученные предложения. И обратил внимание, что каждую сотку сегодня нужно взять на учет: посмотреть по муниципалитетам, каков земельный фонд, где и какие ресурсы есть, как они используются, с тем чтобы понимать целостную картину.

Однако ручной режим управления требуется сегодня не только на полевых работах, но и дорожных. Речь на еженедельной планерке правительства зашла и о самом «резонансном объекте» — реконструкции автодороги по улице Гражданской в Чебоксарах.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обеспечить соблюдение графика работ на улице гражданской в Чебоксарах. Совместно с главами администраций организовать строительный надзор и контроль по реконструкции дворов, благоустройству в рамках инициативного бюджетирования и другим программам.

Судя по презентации, подготовленной главой администрации города Денисом Спириным, работы на объекте ведутся. Он напомнил, что реконструирует автодорогу ПАО «Дорисс», сумма контракта составляет 980 млн рублей. Срок выполнения — до декабря 2022 года. Пока генподрядчик уложил два слоя асфальтобетонной смеси на протяжении 1,2 км. Отставание от графика по объективным причинам — порядка шести месяцев, сказал Денис Спирин, добавив, что причины задержки упираются в некачественно подготовленный изначально проект, потребовавший внесения серьезных изменений, и резкое удорожание стройматериалов.

Вот и заместитель генерального директора ПАО «Дорисс» Люция Сафина сразу перешла к финансовым проблемам, связанным с объектом. «Озвученные Денисом Спириным 980 млн рублей — это только изначальная сумма контракта, — пояснила она. — Фактически затраты увеличились почти на 360 млн рублей. Данная сумма сейчас находится на экспертизе». По словам Сафиной, из-за того, что сроки реконструкции по разным видам работ отодвигались, банки теперь отказываются финансировать проект. Из-за чего, судя по всему, и ведутся так слабо работы. Без авансирования предприятию самому не справиться, констатировала замгендиректора. Поэтому компания надеется на помощь правительства республики.

Олег Николаев заверил — все, что озвучено, естественно, будет сделано. Но очень важно, чтобы генеральный подрядчик работу выполнял добросовестно, в соответствии с утвержденным графиком. Глава Чувашии отметил, что он, как активный автолюбитель, лично объезжал улицу Гражданскую и заметил, что рано утром рабочих на строительстве нет. «Это говорит о том, что подрядчик относится к объекту недостаточно серьезно. Нужна как минимум двухсменная работа, а ввиду того, что приближается лето, трехсменная работа — это наша панацея решения этого вопроса», — поставил задачу Олег Николаев, предложив использовать, где это возможно, и ночное время. Пока же, по его мнению, подрядчик ведет работу на объекте посредственно.

«Лично я и правительство республики готовы включиться в решение любых вопросов, которые нужны, чтобы обеспечить выполнение работ в обозначенные сроки. Только нужно их готовить, формулировать, чтобы это были не просто разговоры или плач Ярославны, а конкретно оформленные документы и предложения в рамках существующего законодательства», — предупредил Олег Николаев.

Он также напомнил и о других объектах по обустройству дворов, общественных пространств, дорог. «У нас более 400 объектов на сумму почти 700 млн рублей, — сказал Глава Чувашии. — То, что работы стоят из-за отсутствия организованного строительного контроля и надзора, меня не устраивает. Прошу все ответственные ведомства, глав администраций включиться в процесс, в течение недели все вопросы решить и приступить к работам».

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Земляки — это сила»

«Ентешлӗ Хăват» (Земляки — это сила) — под таким лозунгом пройдет День республики в 2022 году. В этом посыле заложено уважение к памяти народа и одновременно призыв к настоящим и будущим поколениям», — рассказала на еженедельном совещании и.о. руководителя Минкультуры Чувашии Татьяна Казакова.

Еще в начале планерки Олег Николаев напомнил, что этот год мы посвящаем выдающимся землякам, людям, внесшим большой вклад в развитие Чувашии и России. Кроме того, в июне ожидается много крупных мероприятий, в том числе и федерального уровня. Среди них — и Вышитая карта России, и первая Детская фольклориада народов России, и ряд других масштабных событий — День республики, Всечувашский Акатуй. «Такое разнообразие, палитра событий требуют от нас, с одной стороны, организационно слаженной работы, с другой — единого подхода в стилизации всех мероприятий», — обратил внимание Глава Чувашии.

Предложенный логотип «Земляки — это сила» станет логическим продолжением слоганов «Вместе — Перле», «Ниме. Хават» («Вместе мы — сила!»). Он выполнен в цветах Государственного флага Чувашии. В его разработке и брендировании принимали активное участие Чувашский республиканский институт образования, Союз женщин Чувашии и дизайн-бюро «Влад и Ко». Символика будет использоваться как основной элемент на предстоящих культурных и деловых мероприятиях.