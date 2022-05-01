Три школьных добровольческих отряда и Чувашии победили во всероссийском конкурсе

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Оказание помощи детям-сиротам, забота о братьях наших меньших и создание эффективной системы развития добровольчества в школах — сразу три проекта из Чувашии стали победителями Всероссийского конкурса для школьных добровольческих отрядов «Добро не уходит на каникулы!»
Конкурс организовали Минпросвещения России и Общероссийская организация «Российское движение школьников». Участниками стали почти 1300 добровольческих отрядов со всех уголков страны. Авторы одного из проектов-финалистов — алатырские школьники из волонтерского отряда «Территория добра». Как сообщили в пресс-службе Алатырского района, их проект «Мобильный волонтерский театр кукол «Шаг к дружбе» направлен на оказание помощи детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также малышам, испытывающим проблемы с установлением дружеских контактов со сверстниками. На эти цели ребятам Ахматовской школы выделят более 292 тысяч рублей.
В числе победителей также оказались волонтеры «ЭКО-МЫ» из чебоксарской школы № 12. На суд жюри школьники представили проект, направленный на создание эффективной системы развития добровольчества в школах. Реализовать задуманную идею им поможет грант в размере более 298 тысяч рублей.
А добровольческий отряд «ФЕНИКС» из новочебоксарской школы № 12 получит 300 тысяч рублей на проект, посвященный заботе о животных.

Опубликовано: 16 мая 2022 г.


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