13 мая. Республика в событиях и лицах

1929 – в овраге около села Уразлино Янтиковского района найдены кости мамонта и доставлены в Государственный исторический музей. Уразлинская стоянка «Улянка» — первый открытый и изученный в Чувашии археологический памятник позднего палеолита. Недалеко от месторасположения стоянки установлен памятный знак, посвящённый его первым исследователям.

1932 – в д. Старое Ахпердино Батыревского района родился Николай Васильевич Каргин, Герой Социалистического Труда, механизатор колхоза «Гвардеец», оператор цеха откорма межхозяйственного предприятия «Южное» Батыревского района. Один из инициаторов крупногруппового откорма скота.

1949 – началось дублирование звуковых фильмов на чувашский язык. За 45 лет на чувашский язык дублировано более 500 фильмов.

1962 – в г. Москва родился Максим Игоревич Михайлов, оперный певец (бас), народный артист Чувашской Республики. После окончания Музыкально-педагогического института им. Гнесиных стал солистом Большого театра СССР. С 1991 года участвовал в Чебоксарском международном оперном фестивале имени Максима Дормидонтовича Михайлова, своего деда. Сольными концертами гастролировал во многих странах, сотрудничал с крупнейшими театрами мира.

1983 – решением Чебоксарского горсовета депутатов лесопарку в северо-западном микрорайоне присвоено имя известного лесовода Чувашского края Бронислава Гузовского. В 2010 году у входа в лесопарк в его честь установили архитектурно-художественную композицию.