В Казани подвели итоги межрегионального патриотического марафона

Это нужно нам, наследникам Победы!

«Это нужно живым. Нашим детям, внукам, всем нам, — были единодушны все собравшиеся на днях в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на закрытии межрегионального марафона «Подвиг в тылу». — Наша задача сохранить общую память и передать ее подрастающим поколениям».

«Спасибо, что нас не забыли»

Напомним, межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвященный трудовому подвигу строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей, стартовал 29 марта. Инициаторами его проведения стали министерства культуры Чувашии и Татарстана.

Больше месяца в двух дружественных республиках проводились перекрестные мероприятия: выставки, концерты, уроки мужества и другие творческие проекты, ставшие данью памяти труженикам тыла. Их героизм — пример военно-патриотического и духовно-нравственного подвига, он занимает особое место в летописи Великой Отечественной войны.

О героях безмолвных рубежей вспоминали в трех районах Чувашии (Ядринском, Цивильском и Козловском) и четырех Татарстана — Кайбицком, Тетюшском, Апастовском и Буинском. Итоги марафона подвели в Казани 11 мая.

Как отметили инициаторы марафона, открывая мероприятие, «было очень важно показать подрастающему поколению, что мы, Татарстан и Чувашия, всегда рядом. И в годы войны, и в мирное время любые трудности мы преодолевали вместе. И что отрадно, положительную оценку получили мы от наших зрителей, от тех людей, для кого было все организовано. И строители рубежей, и их потомки были благодарны, что подвиг в тылу не забыт».

«Хороший повод вспомнить общую историю»

Торжества по поводу закрытия марафона начались с научно-практической конференции «Трудовой подвиг в тылу: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Проходила она в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Конференция была разделена на две части. Первая посвящена истории строительства оборонительных рубежей.

С докладами выступили историки, краеведы, научные работники. Они рассказывали о неизвестных страницах истории строительства оборонительных сооружений не только в Чувашии и Татарстане, но и в других регионах. Ведь Волжская оборонительная линия проходила от Горького до Сталинграда и Астрахани и должна была защитить от врага Уральский промышленный район и промышленные города Поволжья: Самару, Астрахань, Казань, Горький, Ульяновск…

Во второй части участники конференции представили свои исследования на темы фактов и заблуждений в ходе строительства Волжского рубежа, деятельности Госархива современной истории Чувашской Республики по популяризации истории строительства оборонительных рубежей, патриотического воспитания молодежи на примерах героического подвига советского народа в тылу…

Ведущий научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Валентина Харитонова ознакомила с результатами мониторинга, который институт проводил среди студентов ведущих вузов республики. По ее словам, опросы на темы войны институт проводит постоянно. А в прошлом году, который в Чувашии был объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, гуманитарный институт решил поинтересоваться у молодого поколения, что они знают о строительстве рубежей. Причем мониторинг проводили два раза — осенью 2021-го и в начале 2022 года.

Студентам нужно было ответить на два вопроса: «Знаете ли вы что-либо о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии? Если знаете, то из каких источников?» Ответы двух опросов значительно разнились. В этом году намного выросло число молодых людей, которые знают о строительстве оборонительных рубежей. Больше стало и источников этих знаний — социальные сети, средства массовой информации, музеи, различные мероприятия, которые проводились в течение тематического года. Что больше всего обрадовало — около 20 проц. студентов признались, что заинтересовались судьбой своих семей, необходимую информацию они искали в архивах и музеях. Значит, Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей сыграл свою положительную роль по сохранению исторической памяти. По убеждению Валентины Харитоновой, это очень важно: «Когда человек интересуется историей своей семьи, эти сведения сохраняются в памяти надолго, они передаются последующим поколениям».

Никто не забыт

Как уже говорилось, торжественное закрытие марафона прошло в Татарской государственной филармонии. Погрузиться в культуру дружественных регионов собрался полный зал, рядом с представителями старшего поколения сидели учащиеся школ, кадеты, студенты вузов. Приветствовали собравшихся Президент Татарстана Рустам Минниханов и Глава Чувашии Олег Николаев.

Поблагодарив организаторов и участников марафона, Рустам Минниханов отметил, что строительство рубежей — это огромный труд, который был осуществлен на территории нескольких регионов: «По большому счету мы пока очень мало говорили о Казанском обводе, оборонительном рубеже. Строители рубежей — это такие же герои, как на поле битвы, они ковали победу в тылу. Мы это должны знать и помнить».

«Проведенный марафон очень важен, — отметил и Глава Чувашии Олег Николаев. — На протяжении месяца в Чувашии и Татарстане проводились выставки, концерты, уроки мужества и другие проекты, ставшие данью памяти героизму тружеников тыла при строительстве Волжской оборонительной линии. Подвиг строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа — это, несомненно, пример мужества и героизма, проявленного нашими предками. Ведь медаль на фронте и медаль в тылу льются из одного металла. Вдвойне волнительно и трогательно, что подвиг в тылу совершался женщинами и детьми. Важно, чтобы наше подрастающее поколение знало историю, равнялось на самоотверженность и мужество своих предков, могло противостоять вызовам времени и уверенно двигаться вперед».

Отметив, что марафон, прошедший в семи районах братских республик, позволил объединить усилия всех органов государственной власти Татарстана и Чувашии по сохранению исторической памяти, руководители регионов вручили награды активным участникам марафона «Подвиг в тылу».

Благодарность от Президента Республики Татарстан получили Ольга Алендеева, учительница истории Байгуловской средней школы Козловского района, Федор Козлов, архивариус Государственного исторического архива Чувашии, Максим Матросов, директор Чувашской государственной филармонии Минкультуры Чувашии, Ирина Меньшикова, директор Чувашского национального музея.

Глава Чувашии Олег Николаев вручил памятные медали, посвященные 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей Айрату Каримуллину, директору Старочечкабской школы Кайбицкого района Республики Татарстан; Алсу Мифтаховой, директору Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан; Миляуше Мударисовой, руководителю и дирижеру Государственного камерного хора Республики Татарстан; Анатолию Хохлову, краеведу-общественнику Тетюшского района.

Завершился марафон большим концертом лучших творческих коллективов и артистов Татарстана и Чувашии.

ДОСЛОВНО

РУСТАМ МИННИХАНОВ,

Президент Татарстана:

— Только по Татарстану на строительстве укреплений было задействовано свыше 100 тыс. человек. Шла война, никакой техники не было, в основном это был ручной труд. И наши предки справились с этой тяжелой задачей. Всегда нужно помнить о тех днях, которые были очень тяжелыми для нашей страны. Сегодня нам также нужно объединиться вокруг нашего Верховного главнокомандующего. Ведется специальная военная операция на Украине. На примере наших предков мы должны показать наше единение.

РАМИЛЬ ХАЙРУТДИНОВ,

директор Института международных отношений КФУ:

— Разбитый под Москвой враг не прорвался к окопам и блиндажам, что выдолбили старики, женщины, подростки в промерзлой земле. Но разве они отдали свои жизни понапрасну, впустую? Для всех нас этот ответ очевиден. И сами строители говорили, что готовы трудиться от зари до зари, но мечтают о том, чтобы эти окопы не пригодились и немцы не дошли до республики.

ЮЛИЯ АДГАМОВА,

первый заместитель министра культуры Татарстана:

— Мы собрались с вами в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Особой страницей в истории тыла является строительство Волжского оборонительного рубежа. Следует сказать, что условия работы были чрезвычайно тяжелые, но, несмотря на холодные осенние дожди, зимние морозы и голод, благодаря самоотверженности наших героев объект был завершен. Это позволило предотвратить продвижение войск вермахта на подступах к Уральскому промышленному району, а также к крупным поволжским индустриально-промышленным центрам.