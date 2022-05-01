В Канаше прошла акция «Зажги свечу памяти»

Вчера в Канаше прошла молодежная патриотическая акция «Зажги свечу памяти», главными участниками которой стали выпускники школ, горожане и представители общественности.

Неторопливым шагом участники акции прошли от школы № 8 до Монумента Славы павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Начало маршрута было ознаменовано зажжением свечей в знак того, что никто из миллионов советских граждан, погибших в годы войны, не забыт.

На тожественном митинге у Монумента Славы выступили глава администрации г. Канаша Виталий Михайлов и военный комиссар г. Канаша, Канашского и Янтиковского районов Юрий Барышов.

Акция «Зажги свечу памяти» – это не только воспоминание о войне, но и благодарность за Победу, которая далась слишком большой ценой, за то, что этот день мы встречаем мирным небом над головой.