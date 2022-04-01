Семья из Чувашии удостоена медали ордена «Родительская слава»

Супруги Олег Иванович и Анжелика Михайловна Порфирьевы из деревни Арабоси Урмарского района счастливы вместе 21 год.

В атмосфере любви и взаимопонимания они воспитывают шестерых детей: двух дочек и четырех сыновей. Недавно семья удостоилась высокой награды — медали ордена «Родительская слава».

Как рассказали в Минтруда Чувашии, Указ Президента России о награждении государственными наградами за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей был подписан 18 апреля 2022 года. В числе 28 обладателей орденов и медалей оказалась и многодетная семья Порфирьевых из нашей республики.

Один из сыновей Порфирьевых служит сейчас в рядах Российской армии. Остальные чада учатся, кто в школе, кто в университете, и радуют родителей успехами в учебе, творчестве и спорте. И дети, и родители зимой катаются на лыжах, летом ходят в бассейн, сообща берутся за домашние дела. Но главное, чему учат Олег Иванович и Анжелика Михайловна своих ребят с малых лет, — ценить труд, совершать добрые поступки и всегда быть ответственными.

К слову, пример детям подают сами родители, которые на протяжении долгих лет трудятся в сфере социального обслуживания и всегда готовы прийти на помощь людям. За это и уважают их и коллеги, и односельчане. Равняются на чету Порфирьевых и другие большие семьи. Гордится ими и район, и вся республика. Кстати, по данным Минтруда, в Чувашии сейчас проживают более 16,4 тыс. многодетных семей. По сравнению с 2012 годом их число увеличилось более чем на 90%.

СПРАВКА «СЧ» Медалью ордена «Родительская слава» по Указу Президента России награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей — граждан России. Ордена удостаиваются супруги с семью и более чадами.