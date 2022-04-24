2 мая. Республика в событиях и лицах

1931 – в д. Старое Янашево Яльчикского района родился Василий Антонович Никитин, председатель колхоза «Гвардеец» Батыревского района, заслуженный зоотехник РСФСР. В 1974 году за успехи в развитии сельскохозяйственного производства удостоен звания Героя Социалистического Труда. Награждён орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Чувашской Республикой», медалями.

1947 – в д. Таутово Аликовского района родилась Зоя Захаровна Андреева, оперная певица, лирико-колоратурное сопрано, народная артистка Чувашской АССР. Окончила Казанскую государственную консерваторию. С 1974 года была солисткой Чувашского музыкального театра (ныне Чувашский государственный театр оперы и балета), где работала 18 лет. С ее именем связана целая эпоха в истории оперно-исполнительного искусства Чувашии. Ярко талантливая, умевшая передавать тонкие оттенки чувств героинь певица исполнила свыше тридцати партий и ролей в спектаклях родного театра.