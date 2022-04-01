Указом Главы Чувашии от 20 апреля 23 человека удостоены государственных наград

Работали на благо республики

За многолетнюю плодотворную работу на благо Чувашской Республики медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Алексеев Валерий Глебович — исполнительный директор Ассоциации предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Николаев Геннадий Иванович — глава Михайловского сельского поселения Цивильского района, Яруллин Фарит Вазихович — глава Янгильдинского сельского поселения Козловского района;

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Глазов Николай Станиславович — начальник отдела информатизации администрации г. Канаш, Лабзина Антонина Александровна — заместитель главы администрации Можарского сельского поселения Янтиковского района, Максимов Владимир Михайлович — глава Среднекибечского сельского поселения Канашского района, Шашкарова Светлана Николаевна — начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района, Яковлева Нина Александровна — главный специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Почетной грамотой Чувашской Республики награжден старший прапорщик внутренней службы Русин Константин Сергеевич — старший инструктор по вождению пожарной машины — водитель 6-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике;

почетное звание «Заслуженный спасатель Чувашской Республики» присвоено Дмитриеву Валерию Васильевичу — заместителю начальника 40-й пожарно-спасательной части 9-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике.

За вклад в развитие театрального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность почетное звание «Народный артист Чувашской Республики» присвоено Хорьковой Елене Владимировне — артисту-кукловоду — ведущему мастеру сцены автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр кукол».

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Едифанову Александру Николаевичу — врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городской клинический центр», г. Чебоксары, Маловой Наталии Алексеевне — главному врачу бюджетного учреждения «Городская детская больница № 2», г. Чебоксары.

За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность почетное звание «Заслуженный изобретатель Чувашской Республики» присвоено Драндрову Родиону Николаевичу — врачу ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Чебоксары.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Чеченову Алию Ахматовичу — председателю совета директоров акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля.

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Антонову Владимиру Григорьевичу — слесарю-сантехнику общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищный стандарт», г. Чебоксары; Вишневскому Анатолию Николаевичу — инженеру производственно-технического обеспечения акционерного общества «Горсвет», г. Чебоксары; Ефремову Валерьяну Витальевичу — начальнику аварийно-диспетчерской службы Ленинского района общества с ограниченной ответственностью «Жилищная Компания», г. Чебоксары; Рысюковой Наталье Александровне — начальнику отдела технического надзора за производством земляных работ муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», г. Чебоксары; Соколову Михаилу Алексеевичу — водителю грузового автомобиля государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения».

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Смирнову Николаю Павловичу — дорожному мастеру общества с ограниченной ответственностью «ДПМК Яльчикское», Яльчикский район, Стародубцевой Ирине Ивановне — консультанту отдела государственного строительного надзора управления строительства и государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Балан Эльвире Васильевне — главному бухгалтеру — начальнику управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала публичного акционерного общества «Россети Волга» — «Чувашэнерго».