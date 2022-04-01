Чуваши России отметили День родного языка

Родной язык, что всех дороже…

Мероприятия прошли во всех регионах компактного проживания наших соплеменников. «Язык — живая память народа» — таким был один из основных лозунгов праздника.

Напомним, праздник был учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики 9 апреля 1992 года. Так что нынче он отмечает маленький юбилей — 30 лет.

Неудивительно, что дату отметили все чуваши России. Так, в Татарстане в Доме дружбы народов города Нурлата собрались чувашские поэты и писатели. А в Челябинске с 25 по 30 апреля и вовсе проходит неделя чувашской культуры «Источник мудрости и силы чувашского народа». Организаторами выступили «Центр народного единства», Челябинская городская чувашская национально-культурная автономия и креативная команда «Кадэрне».

Но особенно масштабно празднование проходило в нашей республике. Говорить о родном языке здесь начали задолго до официальной даты — в учебных заведениях, библиотеках, детских садах. Мероприятия, посвященные чувашскому языку, проходили даже в театрах республики.

Традиционно большой митинг вчера прошел в Чебоксарах, около памятника Ивану Яковлеву перед Национальной библиотекой. Уже с утра благодарные сородичи стали возлагать цвету знаменитому земляку: «Иван Яковлевич всю свою жизнь жил и работал для чувашского народа. Открывал школы, создал чувашский букварь, переводил на наш язык произведения русской литературы».

30 роз принес к памятнику патриарху и Глава республики Олег Николаев. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что создатель помог сберечь генетический код чувашей: «Текущий год мы посвятили выдающимся землякам, и Иван Яковлев, несомненно, в их числе. Его многочисленные труды, алфавит, чувашская школа стали основой для развития чувашского языка, поэзии, музыки, изобразительного искусства и иных национальных составляющих. Мы должны помнить свое прошлое, традиции и наставления великих земляков, и тогда будем сильными и успешными».

Как отметили выступающие, сегодня в республике делается многое для сохранения чувашского языка. Для его продвижения в интернете, к примеру, язык включили в «Яндекс. Переводчик».

По данным Чувашстата, в качестве самостоятельного предмета чувашский в республике изучают около 55 тысяч детей — это примерно 37% всех школьников. Вклад в сохранение родного языка вносят и соседние регионы: Татарстан, Башкортостан, Ульяновская и Самарская области, где в школах также преподают чувашский язык.

К слову, прошла в республике и образовательная акция. Всечувашский диктант писали на трех площадках — в Чувашском государственном университете, педуниверситете и институте образования. Свои знания и грамотность решили проверить сотни человек. Результаты станут известны в течение недели.