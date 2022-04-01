С юмором легче жить

Татьяна Фролова в Контрольно-счетной палате республики проработала полтора десятка лет — с 2002 по 2017 годы. Бывшего аудитора КСП мы попросили вспомнить тот период ее жизни.

— В мае 2001 года на должность председателя КСП была назначена Т.И. Константинова — начало моей работы в Палате пришлось на период ее руководства, — отметила Татьяна Константиновна. В июне 2001 года был принят новый Закон «О Контрольно­счетной палате Государственного Совета Чувашской Республики», которым были расширены полномочия, изменилась структура КСП, увеличилась ее численность с 7 до 11 человек. В течение 2002­2003 годов был сформирован практически новый состав КСП. И работали этим составом до 2011 года, когда новым законом была увеличена численность сотрудников.

Помню, в те годы практиковалось включение в план работы на год проверки реализации одной определенной программы с охватом всех районов и городов республики. В 2002­2003 годах в план были включены проверки по расходованию средств на содержание детских домов и интернатов, поэтому все сотрудники Палаты занимались этой работой. Словом, мы постоянно были в командировках, в Чебоксары приезжали только для составления заключений на законопроекты. В то время Чувашия еще не была газифицирована, и все учреждения отапливались углем, которого не хватало, и туалеты были на улице. Замерзали и дети, и работники этих учреждений. Наша команда как раз и обнародовала все эти проблемы, после чего социальным учреждениям добавили лимиты на отопление.

Отчеты о проведенных проверках и заключения обсуждались на Совете палаты. Составление сводного заключения на законопроекты было возложено на заместителя председателя М.В. Демидова.

Большая часть членов прежнего коллектива проработала в Контрольно­счетной палате от 10 до 15 лет. Говорят, что на одной должности задерживаться более 5 лет не стоит, мол, иначе снижается отдача. Я не соглашусь с таким утверждением. Во­первых, работа в КСП очень разнообразная. Кроме того, в стране быстро все меняется, и большой опыт работы только помогает в освоении чего­то нового. Во­вторых, у нас через каждые пять лет менялись председатели, а новый руководитель всегда начинает работу с новых требований и новых задач — «застой» сотрудникам точно не грозит.

И еще несколько слов об атмосфере в коллективе. Все мои коллеги были доброжелательные и веселые — со многими с удовольствием общаюсь и сегодня. Когда мы возвращались из командировок, делились проблемами и трудностями, но старались превращать все в юмор. Так легче жить.