Из кабинета видно не все

«Разные бывают ситуации в работе, но о том, что пришла работать в Контрольно–счетную палату, никогда и ни разу не пожалела», — рассказывает заместитель председателя КСП Ирина Родионова.

Начинала в 2002 году, можно сказать, с низов, прошла все этапы профессионального становления. Была инспектором, консультантом, заведующей сектором, затем аудитором… А до КСП десять лет работала главным бухгалтером в другом учреждении. «С математикой дружила с детства — очень люблю считать», — смеется она. Впрочем, работа в КСП, безусловно, одной лишь арифметикой не ограничивается. Или, вернее, далеко не ограничивается.

Из теплого и уютного рабочего кабинета много не увидишь, «контрольная работа, выезды на объекты контроля — тоже неотъемлемая часть нашей работы». Будучи заместителем председателя Палаты, Ирина Валерьевна курирует направление внешнего муниципального финансового контроля — эти полномочия отныне всеми районами и городами переданы Контрольно-счетной палате.

«Поэтому нашим специалистам сегодня часто приходится посещать и муниципалитеты, — отметила она. — Работа многогранная, проверяем всю финансово-хозяйственную деятельность по разным направлениям, которые касаются использования бюджетных средств».

Да, нарушения бывают: выявляются и нецелевое расходование бюджетных средств, и неправомерное их использование. По мнению заместителя председателя, многие из них устранимы, что, конечно, ответственности за допущенные ошибки не отменяет. Контрольно-счетная палата наделена соответствующими полномочиями — нецелевое использование бюджетных средств, нарушение условий предоставления, использования субсидий влечет административную ответственность. А если выявляются серьезные нарушения в рамках закупок, материалы отправляют в правоохранительные органы, УФАС.

Трудовой стаж в КСП аудитора Ирины Иракиной, подключившейся к разговору, тоже составляет почти два десятка лет.

И развитие, становление отмечающей нынче 25-летие КСП как органа, обеспечивающего эффективность использования бюджетных ресурсов, происходило, по сути, на ее глазах и при ее непосредственном участии. До Палаты Ирина Анатольевна работала в Федеральном казначействе, поэтому смена места работы, говорит, мало что изменила: «Те же самые проверки… Там были средства федеральные, а здесь — республиканские. И федеральные, конечно, тоже».

Кстати, свой юбилей КСП встречает с прибавлением. «Нашего полку прибыло — коллектив заметно омолодился, чему мы очень рады. Наставничество у нас на высоте, к молодым относимся с заботой», — отметила Ирина Иракина. И добавила: «Я тоже — не жалею…»