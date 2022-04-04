В здоровом теле — здоровый дух

«Чтобы быть успешными в работе, нужны здоровый и бодрый дух, настрой и командная слаженность» — с этими словами Главы Чувашии Олега Николаева в Контрольно-счетной палате Чувашии полностью солидарны — спорту уделяют большое внимание.

Сотрудники КСП — непременные участники разных соревнований. Спартакиада работников органов власти, «Лыжня России», другие состязания в том числе. «Спорт способствует сплоченности коллектива. Командный дух, взаимная поддержка и, безусловно, общение на природе — все это дорогого стоит», — говорит председатель КСП Светлана Аристова.

Недавно очередная группа сотрудников КСП сдавала тесты ГТО. Бег, прыжки в длину, подтягивание на перекладине, отжимание — все как полагается. По результатам тестов каждый получит соответствующие значки. А кое-кто может уже похвастать золотым значком. Есть в коллективе и любители йоги. «Так что у нас не только с бодростью духа все в порядке, но и физическое здоровье с внутренним состоянием в полной гармонии», — шутят сотрудники.