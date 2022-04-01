Курьезные случаи из практики КСП

Было бы смешно…

Работа такая — сотрудники Контрольно-счетной палаты нарушений насмотрелись всяких. Вроде бы привыкли. Но порой изощренность подрядчиков и поставщиков по государственным и муниципальным контрактам поражает даже их. Ну как, например, объяснить подписание договора на уборку снега… летом. Да, было в практике и такое. А теперь посмотрите эти фотографии из архива КСП. Классик русской поэзии Михаил Лермонтов, увидев эти изображения, обязательно вспомнил бы строки из своих сочинений: «Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно…»

Глядя на этот снимок, сделанный в ходе проверки исполнения дорожных ремонтных работ, так и хочется перефразировать пословицу: заплата на заплате и заплатой погоняет. «Надо бы нам еще раз съездить на эту дорогу, — шутят в КСП. — Быть может, и после асфальт латали таким же макаром?»

Возрастающее количество инцидентов в общественных зданиях, в том числе в школах, требует использования металлодетекторов арочного типа, позволяющих эффективно и надежно обнаруживать огнестрельное и холодное оружие, запрещенные предметы. Жаль, бюджета на все не хватает. Но тут хватило. Только вот как используется это оборудование — большой вопрос. От кого оно здесь защищает? От тех, кто обладает способностью проникать сквозь стену? И швабра с ведром воды рядом тоже, видимо, для них же: проходя сквозь стену, наверняка запачкаются — вот вам удобства, можно помыться…

Эта фотография тоже пространных комментариев не требует. Вот тут должен был стоять детский городок, а вместо него — одинокий тренажер. И неудивительно, что к нему уже заросла народная тропа. Есть и другие снимки. На одном из них запечатлены едва проросшие редкие травинки. Хотя, если верить бумагам, на этом месте обустроен газон — зеленый, ухоженный. А ведь муниципалитетами такие проектные решения принимаются. Главное, деньги освоены, соответствующие отчеты составлены. Но взятки гладки до поры до времени — пока Контрольно-счетная палата не нагрянула с проверкой. А там уже поздно оправдываться.