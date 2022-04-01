Молодо, но нисколько не зелено

Преемственность поколений, пожалуй, важна в любой профессии, а в такой сфере, как контроль за эффективностью использования бюджетных средств, ее значение тем более трудно переоценить. Побывав в КСП Чувашии, автор этих строк убедился, что с обеспечением связи поколений здесь все в порядке.

Алексей Сумков в Палату пришел два месяца назад — сразу, можно сказать, со студенческой скамьи. И сегодня он самый молодой сотрудник в коллективе — ведущий специалист первого разряда. Говорит, после университета стоял выбор: можно пойти в банк, «чтобы там продавать клиентам услуги кредитного учреждения, — нет, не мое» или работа в госучреждении. Он выбрал второе.

Сегодня он занят проверкой отчетности. Сначала, признает, было сложно, приходилось часто советоваться с более опытными коллегами — «без их помощи никак», но постепенно он тоже набирается опыта и уже находит нарушения в отчетах — «без них, ошибок, не бывает — все мы люди».

«Молодых не обижают?» На «с каверзой» вопрос корреспондента газеты ответил с улыбкой:

«Что вы! Коллектив замечательный: очень внимательный и отзывчивый — мне сразу понравился. Что-то подсказать, посоветовать — всегда идут навстречу, никогда не отказывают».

А бывает и наоборот — «старожилы» обращаются за помощью к молодым. Петр Димитриев, тоже ведущий специалист, отвечает за надежную работу офисной техники, и неудивительно, что у него ни минуты покоя: «У одного принтер не печатает, у другого компьютер глючит — всем нужно помочь». Тоже рад, что оказался в таком хорошем коллективе. Причем сплоченность коллеги проявляют не только в работе, но и за стенами девятого этажа Дома правительства, где располагается Контрольно-счетная палата.

Недавно, к примеру, представители Палаты приняли участие в «Лыжне России». «И в волейбол играем, и в футбол. И в бассейн ходим», — продолжил Петр. Но для футбольной команды коллектив КСП вроде бы маловат… «Так мы же вместе с аппаратом Госсовета, депутатами парламента!» — сразу отмел мои сомнения собеседник. Так, это уже интересно: давайте рассказывайте, какие у избранников народа предпочтения в спорте, какие успехи? Безусловно, спортивные подробности жизни парламентариев Петр выдавать не стал. Но с гордостью сообщил, что на той же «Лыжне России» представители КСП вышли на старт вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым и председателем Госсовета республики Леонидом Черкесовым — приняли участие в VIP-забеге.

«Молодежь к нам приходит. Толковых ребят, желающих работать в контрольном органе, достаточно», — говорит заведующая сектором финансового, кадрового, хозяйственного обеспечения и делопроизводства Ольга Рыбакова (на снимке). Ольга Анатольевна в КСП работает полтора десятка лет и как никто другой по роду деятельности контактирует с сотрудниками, в том числе и с молодежью.