Централизация контроля за деньгами позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Централизация контроля за всеми деньгами с точки зрения консолидированного бюджета республики позволяет нам повысить эффективность использования бюджетных средств и, главное, вовремя скорректировать и сделать так, чтобы поставленные цели и задачи, зафиксированные в государственных программах и национальных проектах, были реализованы своевременно. Централизация деятельности контрольно-счетных органов позволит быстро и детально заглянуть в использование финансов на любом уровне».

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр финансов:

«Так исторически сложилось, что в нашей республике все контрольно-надзорные органы работают скоординированно и слаженно, в тесном взаимодействии обеспечивая соблюдение законодательства в сфере закупок и бюджетных отношений, осуществляя всесторонний контроль за эффективностью использования государственных и муниципальных финансов. При этом Контрольно-счетная палата, безусловно, занимает в этой иерархии особое «авторитетное» место. Уверен, что во многом это стало возможным, благодаря высокому профессионализму ее сотрудников, их преданности выбранному делу, целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей во благо жителей Чувашской Республики».

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

«Контрольно-счетная палата Чувашии и республиканский парламент работают в тесном сотрудничестве. Мы решаем множество общих задач, в том числе по обсуждению, принятию и контролю за исполнением главного финансового документа — бюджета Чувашии. Аудиторы Контрольно-счетной палаты зарекомендовали себя инициативными и высокопрофессиональными специалистами. На сегодняшний день они — неотъемлемая часть устойчивого развития республики».