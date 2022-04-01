Централизация контроля за деньгами позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашской Республики:

«Централизация контроля за всеми деньгами с точки зрения консолидированного бюджета республики позволяет нам повысить эффективность использования бюджетных средств и, главное, вовремя скорректировать и сделать так, чтобы поставленные цели и задачи, зафиксированные в государственных программах и национальных проектах, были реализованы своевременно. Централизация деятельности контрольно-счетных органов позволит быстро и детально заглянуть в использование финансов на любом уровне».

 

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,
первый заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр финансов:

«Так исторически сложилось, что в нашей республике все контрольно-надзорные органы работают скоординированно и слаженно, в тесном взаимодействии обеспечивая соблюдение законодательства в сфере закупок и бюджетных отношений, осуществляя всесторонний контроль за эффективностью использования государственных и муниципальных финансов. При этом Контрольно-счетная палата, безусловно, занимает в этой иерархии особое «авторитетное» место. Уверен, что во многом это стало возможным, благодаря высокому профессионализму ее сотрудников, их преданности выбранному делу, целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей во благо жителей Чувашской Республики».

 

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,
председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

«Контрольно-счетная палата Чувашии и республиканский парламент работают в тесном сотрудничестве. Мы решаем множество общих задач, в том числе по обсуждению, принятию и контролю за исполнением главного финансового документа — бюджета Чувашии. Аудиторы Контрольно-счетной палаты зарекомендовали себя инициативными и высокопрофессиональными специалистами. На сегодняшний день они — неотъемлемая часть устойчивого развития республики».

Опубликовано: 22 апреля 2022 г.


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