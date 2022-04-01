В сотрудничестве со Счетной палатой России

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве в своей работе КСП Чувашии тесно взаимодействует со Счетной палатой Российской Федерации.

21 марта 2014 года при Счетной палате Российской Федерации на основании совместного заявления председателя Счетной палаты РФ и председателей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации создан Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.

В целях обеспечения непрерывности своей деятельности Советом сформированы постоянно действующие рабочие органы — Президиум и комиссии. По решению Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ сформирована Комиссия по вопросам методологии, ее председателем является председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских, заместителями — председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светлана Аристова и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Юлия Русакова.

АЛЕКСЕЙ КУДРИН,

председатель Счетной палаты Российской Федерации: «Мы видим основу нашего развития в постоянном диалоге с целью обмена опытом и лучшими практиками. Все перечисленное — это наша безусловная опора. Однако сегодня нужно обратить внимание на быстро меняющийся мир. Мы должны быть готовы к новым вызовам времени. Общество по-прежнему ждет от нас эффективной работы, достоверных отчетов и непредвзятых данных. Востребованность работы ВОА сегодня очевидно выше, чем это было несколько десятилетий назад.

В 2021 году Комиссией организовано и осуществлено обобщение практики, а также разработки методологических подходов осуществления аудита в сфере закупок. В целях реализации мероприятия с членами Комиссии проводятся заседания рабочих групп, обобщается представленная КСО субъектов России информация, ведется работа по ее систематизации и подготовке предложений по вопросам практики и разработки методологических подходов осуществления аудита в сфере закупок.

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики отмечает непрерывное плодотворное сотрудничество с коллегами контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по обмену опытом. Председатель КСП и сотрудники принимают участие в проводимых обучающих семинарах, встречах аудиторов Счетной палаты РФ в режиме видеоконференцсвязи, мероприятиях, организуемых коллегами из других регионов. Счетной палатой России запущена Образовательная платформа на Портале КСО. Для сотрудников контрольно-счетных органов доступны курсы по различным направлениям.

В марте текущего года подведены итоги первого этапа конкурса Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Приволжском федеральном округе «Лучший финансовый контролер Российской Федерации». Для участия в первом этапе конкурса в номинации «Лучшее контрольное мероприятие» поступило 13 конкурсных работ.

Призером по итогам первого этапа конкурса стала Ирина Родионова, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, заняв 2-3 место. Ирина Валерьевна представила на конкурс материалы о результатах контрольного мероприятия «Аудит использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы».