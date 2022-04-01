Отзывчивой быть обязана

Это театр начинается с вешалки, а государственное учреждение начинается, пожалуй, с приемной — со всеми вопросами в первую очередь обращаются именно туда.

В Контрольно-счетной палате приемной заведует секретарь Валентина Носач. Вообще-то в трудовой книжке ее должность записана иначе — ведущий специалист, но это сути не меняет: электронные письма, телефонные звонки, посетители — для них сначала именно она олицетворяет КСП. Ну после председателя, конечно. Хотя, как известно, не место красит человека, все равно — нужно соответствовать. Впрочем, этого Валентине Васильевне, кажется, не занимать: добродушная, отзывчивая — точно не посрамит.

Весь документооборот через нее. И всю почту, опять же, получает и распределяет она. В том числе и из Администрации Главы республики, Государственного Совета. И подписанные первыми лицами документы, поступающие в КСП, первой видит именно она.

От цифр и чисел, которыми занимаются другие специалисты, Валентина Носач вроде бы далека, но все это ей тоже близко — до прихода в Палату работала в Министерстве финансов республики. Тоже — серьезный плюс к компетенциям «заведующей» приемной органа, занимающегося контролем расходования бюджетных средств.

Считай, она — правая рука председателя КСП Светланы Аристовой, что натолкнуло на следующий вопрос: «А Светлана Ивановна — она какой руководитель? Строгий?» И ответ снова прозвучал короткий, но исчерпывающий: «Справедливый!»