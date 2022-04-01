Научить и предотвратить

«Одни цифры — не надоедает?» Аудитор КСП Ольга Львова будто ожидала подобный вопрос — ответила однозначно: «Экспертиза с цифрами — лишь одна из граней нашей работы. А контрольные проверки, проверка использования средств — далеко не только цифры. И потом, за цифрами — тоже люди, поэтому наша деятельность это, в первую очередь, работа с людьми».

И эта работа имеет свои особенности. Нередко ее приходится выполнять совместно с представителями органов прокуратуры, внутренних дел. «Дойти до сути, раскрутить многие моменты — что может быть более интересным?» И примеров, когда аудитору понадобились как познания в бухгалтерии, так и аналитические навыки, логические познания — множество.

«Работа наша нисколько не скучная», — подчеркнула Ольга Валерьевна.

Впрочем, миссию КСП она видит не только в выявлении нарушений и злоупотреблений, важнее, по ее мнению, их предотвращение. Ведь порой даже небольшие нарушения, хотя и ненамеренные, приводят к большим потерям. Скажем, завышение начальной максимальной цены контракта. Муниципальный чиновник не исследовал правильно рынок — всего лишь, а непорядочные участники торгов это видят, пользуясь отсутствием конкуренции, забирают контракт по завышенной цене. Если даже оборудование столько не стоит, поставят его именно по этой цене. И бюджет теряет деньги, которые можно было использовать намного эффективнее — что-то сделать или приобрести для тех же социально незащищенных категорий граждан. Зачастую нарушения допускаются не намеренно — по незнанию, из-за нехватки времени, невнимательности. Научить, подсказать, поправить — этой работы специалисты Палаты тоже не чураются. И нередко даже привлеченные к штрафу люди благодарят за такое отношение: «Оштрафовали — это ваша работа, но зато научили правильно работать!».