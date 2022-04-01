Прокуратура проводит проверку по факту сползания грунта на территории детского сада

В прокуратуру Московского района Чебоксар поступила информация о сползании грунта рядом с новым детским садом в микрорайоне «Радужный».

Туда выехали представители надзорного ведомства. Визуальный осмотр позволил выявить сползание грунта в районе ограждения и детской площадки дошкольного учреждения. В настоящее время часть этой территории огорожена.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины оползня, а также дана оценка безопасности нахождения детей в детсаду. К ней подключат специализированные органы и организации для решения вопроса о способах восстановления земельного участка и недопущения подобных случаев впредь. Также будут проверены действия подрядчика по строительству указанного объекта. Кстати, детский сад «Азбука детства» открыли в декабре прошлого года.