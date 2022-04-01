В Чувашии обустроят детские площадки, водоемы, отремонтируют дороги — всего 862 объекта

Как не поддержать, когда люди сами вкладываются

В нынешнем году в Чувашии планируется претворить в жизнь 862 проекта инициативного бюджетирования по десяти направлениям развития сельских территорий. Благодаря программе отремонтируют сельские дороги, обустроят водоемы, необходимые для противопожарной безопасности, обновят во дворах детские площадки…

Напомним, инициативное бюджетирование дает людям возможность выдвигать и отбирать действительно важные и нужные для них проекты. Причем граждане сами принимают участие в реализации, в том числе и финансово, внося от 1 до 19% общей стоимости проекта, и сами все контролируют.

Как отметил на днях Глава Чувашии во время прямой линии в эфире радио «Рекорд», все проекты инициативного бюджетирования в республике обязательно поддерживаются. «Исходим здесь из простой логики: если люди вкладывают свои деньги в решение какой-то проблемы, то, очевидно, эта проблема имеет очень большое значение для этого населенного пункта», — подчеркнул Глава Чувашии.

Ежегодно жители городов и сел вместе с муниципалитетами заявляют на конкурс все больше идей, растет и финансирование. По данным Минсельхоза Чувашии, в 2021 году количество проектов по сравнению с 2017 годом увеличилось почти в девять раз (со 103 до 916 проектов), во столько же раз вырос и общий объем финансирования.

Нынче на реализацию проектов инициативного бюджетирования выделят более 980 млн рублей, что почти на 240 млн больше, чем в прошлом году. Подробнее об этом говорилось на последнем заседании Кабмина. Так, для муниципальных районов и муниципальных округов с населением свыше 15,3 тыс. человек увеличится общая стоимость проектов, предоставляемых на конкурсный отбор от одного поселения, с 10 до 14 млн рублей. Вырастет и размер субсидии на воплощение инициативы по строительству сельского Дома культуры с 5 до 8 млн рублей.

Как отмечают в Минсельхозе, традиционно в программе активно участвуют Красночетайский, Канашский и Шумерлинский районы. За последние пять лет они представили наибольшее количество проектов. Меньше всего подано заявок от Козловского района, где, судя по всему, пока еще не оценили всех преимуществ программы.

А ведь можно благоустроить для отдыха живописные уголки своего села, обновить спортплощадку, привести в порядок сельское кладбище и так далее. Перечень проектов члены правительства республики решили дополнить еще одной возможностью. Теперь благодаря участию граждан на селе можно улучшить связь и интернет. Ну а какие еще идеи удалось осуществить районам в прошлом году благодаря инициативному бюджетированию — в нашей подборке.

Добрая традиция

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. Не случайно в муниципалитете говорят, что активная жизненная позиция жителей — это добрая традиция района.

В минувшем году здесь успешно реализованы 38 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Больше всего подано идей по поводу ремонта дорог, благоустройства водоемов и кладбищ. Так, благодаря программе жители села Янгорчино смогли облагородить свой пруд на Комсомольской улице. Активисты встретились с односельчанами, оформили нужные документы, собрали необходимую сумму. Проект выиграл в конкурсе и получил поддержку со стороны регионального и местного бюджетов. Теперь здесь чистый пруд. Вот и в поселке Вурнары общими силами удалось отремонтировать несколько грунтовых дорог, тротуар и пешеходный мостик.

В этом году конкурсный отбор прошли еще 27 инициатив на общую сумму 21,9 млн рублей, сообщили в администрации района. Всего же с начала действия программы инициативного бюджетирования в муниципалитете реализовано 104 проекта.

Кому — водопровод, а кому — и скважину

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН. Заменили водопровод, отремонтировали скважину и колодец, и многое другое смогли сделать в районе благодаря инициативному бюджетированию.

Всего в прошлом году в районе было реализовано 28 проектов, основанных на местных инициативах, на сумму около 33 млн рублей. В Москакасинском сельском поселении, например, благодаря программе смогли решить сразу несколько насущных проблем. В Полевых Хачиках заменили водопровод, а в Рыкакасах кроме водопровода отремонтировали еще и скважину. Решили проблемы водоснабжения и в деревнях Сидуково и Ивановка. Всего за последние четыре года в Моргаушском районе реализовано 75 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на общую сумму 76,4 млн рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вчера и сегодня

В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ в прошлом году реализовано 15 проектов, основанных на местных инициативах, на сумму более 18 млн рублей. Среди них — благоустройство территории нового сельского Дома культуры в Татарских Сугутах. В этом году конкурс прошли 11 предложений, благодаря одному из них в деревне Малые Шихирданы появится мини-парк.

в прошлом году реализовано 15 проектов, основанных на местных инициативах, на сумму более 18 млн рублей. Среди них — благоустройство территории нового сельского Дома культуры в Татарских Сугутах. В этом году конкурс прошли 11 предложений, благодаря одному из них в деревне Малые Шихирданы появится мини-парк. В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ в 2021 году благодаря инициативному бюджетированию отремонтирована автодорога по улице Ульянова в селе Порецкое. Всего же реализовано 66 инициатив. Нынче планируется претворить в жизнь еще 54 проекта, включая строительство детской площадки перед Напольновской средней школой.

в 2021 году благодаря инициативному бюджетированию отремонтирована автодорога по улице Ульянова в селе Порецкое. Всего же реализовано 66 инициатив. Нынче планируется претворить в жизнь еще 54 проекта, включая строительство детской площадки перед Напольновской средней школой. В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ в прошлом году реализовано 33 местных инициативы, а в этом намечено воплотить в жизнь 36 проектов, среди которых обустройство купели в селе Новое Тинчурино.

Публикуется в рамках проекта «Власть на месте — инициативное бюджетирование», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики