О декларациях и вычетах — на прямой линии с налоговой

22 апреля Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике и газета «Советская Чувашия» проводят прямую линию по теме «Декларационная кампания — 2022». На вопросы, связанные с декларированием доходов, полученных в 2021 году, а также с порядком получения социальных и имущественных налоговых вычетов ответят специалисты управления. Время проведения прямой линии — с 11.00 до 12.30. Телефон — 27-52-11 (8-937-959-52-11).
Опубликовано: 20 апреля 2022 г.
Читайте также:
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Цитата номера
Как работает почта, МФЦ, Сбербанк и другие службы в нерабочую неделю
Отсрочки по платежам, мораторий на проверки: Иван Моторин рассказал о мерах по поддержке бизнеса
Владимир ПУТИН: «Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»
Госсовет одобрил введение специального налогового режима и поправки в закон о выборах
Обращение Владимира Путина к гражданам России
На форуме "Армия-2020" Олег Николаев рассказал о мерах поддержки оборонных предприятий Чувашии