О декларациях и вычетах — на прямой линии с налоговой

22 апреля Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике и газета «Советская Чувашия» проводят прямую линию по теме «Декларационная кампания — 2022». На вопросы, связанные с декларированием доходов, полученных в 2021 году, а также с порядком получения социальных и имущественных налоговых вычетов ответят специалисты управления. Время проведения прямой линии — с 11.00 до 12.30. Телефон — 27-52-11 (8-937-959-52-11).