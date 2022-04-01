В Чувашии ФСБ пресечен канал незаконной миграции

УФСБ России по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Установлено, что работник регионального филиала московского вуза по предварительному сговору с жителем Чебоксар с августа по декабрь прошлого года фальсифицировали результаты экзаменов, на основании чего иностранным гражданам необоснованно выдавались сертификаты о владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ. В дальнейшем иностранцы использовали сертификаты для оформления документов, легализующих их пребывание в России. Напоминаем, за приобретение и использование поддельных документов для оформления патентов на работу, а также для получения соответствующих разрешений на временное проживание в РФ грозит уголовная ответственность — до 4 лет лишения свободы.