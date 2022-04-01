Случайный прохожий под видом автовладельца получил деньги с виновника ДТП

Курьезный случай произошел возле рынка села Аликово. Сдавая назад, водитель «Хендая» случайно слегка задел припаркованный неподалеку «Чери». Не успел он обдумать ситуацию, оценить последствия, как объявился владелец этой машины, который сходу потребовал заплатить за ремонт 10 тысяч рублей.

От такого наскока и без того расстроенный автолюбитель совсем сник и пролепетал, что с собой у него только четыре тысячи. Незнакомец милостиво согласился взять, сколько есть, после чего посоветовал нарушителю поскорее убираться с парковки, пока он не передумал.

Инцидент был бы исчерпан, если бы некоторое время спустя на место происшествия не пришел настоящий хозяин «Чери» и не обнаружил повреждения на своем автомобиле. (К слову, ремонт в последующем обошелся ему в куда меньшую сумму, чем похитил «самозванец»). В итоге полицейским пришлось искать не только виновника ДТП, но и мошенника, с которым тот «договорился». Злоумышленник настолько талантливо сыграл роль пострадавшего автовладельца, что убедил не только неосторожного водителя, но и местных предпринимателей. Хозяйка расположенного поблизости киоска рассказала следственно-оперативной группе, как обратилась к седовласому мужчине с вопросом, его ли этот «Чери», на что получила мгновенный ответ: «А чей же еще?»

Но оказалось, что деньги забрал какой-то прохожий-проходимец, моментально среагировавший на случившееся на его глазах ДТП. Оперативники отделения полиции по Аликовскому району межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский» в течение суток вычисляли этого «артиста» по камерам аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование», установив весь маршрут его передвижения после удачного «выступления» на рынке.

Но даже когда его опознали потерпевший и очевидцы, 57-летний житель одного из сел района продолжал настаивать на своей невиновности. Нервы у него и вправду железные, потому что в неофициальной беседе с дознавателем районного отделения полиции младшим лейтенантом юстиции Светланой Кирилловой мужчина признался, что если в разгар «развода» на стоянке вдруг появился бы настоящий владелец «помятого» авто, он просто перевел бы всё в шутку. Но теперь «отшутиться» уже не получится. Собраны материалы уголовного дела по части первой статьи 159 УК РФ (мошенничество), и не признавший вину фигурант тем не менее возместил ущерб пострадавшему. Дело направлено в Красноармейский районный суд Чувашии.