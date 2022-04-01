21 апреля. Республика в событиях и лицах

1872 – в Чебоксарах родился Павел Павлович Лебедев, генерал-майор царской армии, начальник штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, член Реввоенсовета СССР. Выпускник Академии Генерального штаба полковник П. Лебедев в 1918 году начал служить в Красной Армии: начальник штаба Восточного фронта, начальник Полевого штаба Революционного военного совета РСФСР, начальник штаба РККА и одновременно начальник Военной академии Красной Армии. Был признанным военным теоретиком, автор книг «Государственная оборона», «Боевая подготовка в территориальных войсках». Его брат генерал-майор С.П. Лебедев был участник белого движения, погиб на фронтах Гражданской войны. Имя прославленного военачальника носила Киевская артиллерийская школа. В Чебоксарах его именем названа улица.

1925 – Постановлением Президиума ВЦИК Чувашская автономная область преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. ЧАССР с населением 894 тысяч человек заняла 18,3 тыс. кв. км.

1931 – в с. Высокое Рязанской области родился Варнава (в миру Владимир Викторович Кедров), епископ Русской православной церкви, митрополит Чебоксарский и Чувашский, почетный гражданин Чувашской Республики, почетный гражданин города Чебоксары, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. За годы его служения в Чувашии из руин восстановлены семь монастырей, открыто более 200 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище. При его активном участии возрождена историческая часть г. Чебоксары, открыта «Дорога к Храму».

1931 – в с. Янтиково Яльчикского района родился Иван Алексеевич Михайловский, бригадир тракторной и комплексной бригад в колхозе «Победа» Яльчикского района. В 1966 году за успехи в увеличении производства и заготовки зерновых и кормовых культур присвоено звание Героя Социалистического Труда.