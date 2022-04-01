Конкурс чувашской эстрадной песни «Кӗмӗл сасӑ» собрал 19 исполнителей

Главное — любить чувашскую песню

16 апреля в Чебоксарах прошел ежегодный всероссийский конкурс чувашской эстрадной песни «Серебряный голос» (Кӗмӗл сасӑ).

Фестиваль-конкурс в этом году проводился Чувашским национальным конгрессом в 23-й раз. Свои таланты демонстрировали 19 любителей песни из Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Санкт-Петербурга, а также Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей. Сначала, как принято, молодые певцы прошли отбор в родных городах, затем финалисты приехали в Чебоксары.

Напомним, обязательное требование конкурса — все композиции должны звучать на чувашском языке. Главная задача членов жюри — деятелей культуры и искусства республики — оценивать не только вокальные способности исполнителей, но и оригинальность песен, умение держаться на сцене, артистичность. По их оценкам высшей награды конурса — Гран-при — нынче удостоилась победительница проходящего в Башкортостане Межрегионального конкурса молодых исполнителей чувашской эстрадной песни «Шăпчăк сасси» (Соловьиный голос) Кристина Суслова.

Названный конкурс в Башкирской Республике проходит раз в два года, в нем принимают участие любители чувашской песни и из соседних регионов. Нынче он проходил в марте, свои таланты наряду с жителями Башкортостана демонстрировали представители Оренбурга и Татарстана. Удача улыбнулась солистке чувашского эстрадно-фольклорного ансамбля «Сарпи» Стерлитамакской филармонии Кристине Сусловой. Причем два раза — и на башкирском «Шăпчăк сасси», и на чувашском «Кӗмӗл сасӑ». «Что удивительно, — пишут башкортостанские средства массовой информации, — Кристина по национальности башкирка…».