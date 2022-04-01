40-летняя жительница Батырево истязала приемных детей

Как установлено следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом, с июля 2020 года по февраль прошлого злоумышленница, испытывая личные неприязненные отношения к своим приемным детям — 10-летнему мальчику и 9-летней девочке, находясь у себя дома в селе Батырево, а также на территории домохозяйства, неоднократно наносила им побои руками и даже лопатой…

Всего в семье воспитывалось 12 детей, из которых четверо родных, один — усыновленный, и семеро находящихся под опекой. Женщина не занималась надлежащим воспитанием приемных детей. По этой причине все опекаемые дети были изъяты из семьи и переданы в детский социально-реабилитационный центр, где им оказана психологическая помощь. В настоящее время шестеро из них устроены в другие семьи.

А сельчанку за истязание приемных детей суд приговорил к 3 годам условного лишения свободы и к штрафу в 25 тысяч рублей.

КСТАТИ

По данным МВД РФ, только в 2017 году к уголовной ответственности за противоправные действия в отношении приемных детей был привлечен 21 опекун, в 2018 году — 40.