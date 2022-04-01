Подружились благодаря газете «Советской Чувашии»

ГЕННАДИЙ ХРАМОВ, член Общественной палаты Красноярского края, президент Чувашской национально-культурной автономии:

«Вся моя жизнь связана с газетой «Советская Чувашия» и я рад, что имею честь поздравить ее с юбилеем. Роль газеты в республике и даже за ее пределами трудно переоценить. Со страниц «Советской Чувашии» мы узнаем о людях, событиях в родной республике, о соплеменниках в регионах страны. Особенно близкой любимая газета стала, когда появилась возможность читать электронную версию в интернете.

Нас интересуют практически все разделы, но больше всего мы уделяем внимание культурной, спортивной, социально-экономической жизни Чувашии, а также материалам, рассказывающим о соотечественниках, живущих в различных регионах страны. Благодаря таким статьям Елены Зайцевой мы наладили деловые и дружеские отношения со многими национально-культурными общественными организациями чувашей. Постоянно созваниваемся, обмениваемся опытом деятельности, бывает, и в гости ездим, на праздники чувашской культуры.

Дорогие друзья! Поздравляю вас и всех читателей газеты от себя лично и от чувашей Красноярского края с юбилейным днем рождения, желаю любви и счастья, крепкого здоровья, сейчас оно для всех имеет особую ценность. Пусть все складывается благополучно в жизни и будет больше хороших новостей и приятных событий. Радио — хорошо, телевидение — хорошо, интернет — хорошо. А газета — лучше!»