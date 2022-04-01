14 апреля. Республика в событиях и лицах

1902 – с. Новые Алгаши Симбирского уезда (ныне Цильнинского района Ульяновской области) родился Иван Васильевич Дмитриев (Эльмек), живописец, график. Окончил литературно-лингвистическое отделение 2-го Московского университета, Высшие государственные художественно-технические мастерские. В его творчестве кроме пейзажей, натюрмортов и портретов значительное место занимают картины на сюжеты из крестьянского быта Чувашии. В числе основных произведений: живопись – «Чувашский двор», «Старая Чувашия», «Кузница в Чувашии», «Девушка в тухъе», серии «Чувашская свадьба», «Чувашские земляки», «Чувашки», графика – «Портрет И.Я. Яковлева». Многие его работы хранятся в Чувашском государственном художественном музее.

1918 – в д. Кашмаши Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского района) родился Аверий Матвеевич Токарев, музыкант и композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР и РСФСР.

Окончил Чувашский музыкально-театральный техникум, Высшее училище военных капельмейстеров Советской Армии. Работал уполномоченным Музыкального фонда СССР по Чувашии, контрабасистом Чувашского симфонического оркестра, артистом оркестра Чувашского музыкального театра. Преподавал в Чебоксарском музыкальном училище, Чувашском государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева. Автор балета «Сарпике» (Зора), пяти симфоний, трех сюит, двух увертюр, инструментальных пьес, симфонической сказки «Сармантей», мюзикла «Тури Вылта туй сикет» (Свадьба в Тури Вылах), концертов для виолончели, кларнета, трубы, фортепиано, валторны с оркестром. Его именем названы улицы в г. Чебоксары и в родной деревне.

1968 – в Чебоксарах начались Дни белорусской музыки в Чувашии. Делегацию гостей возглавлял композитор, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии Григорий Александрович Анчиков. Уроженец чувашского села Верхние Тимерсяны Ульяновской области окончил композиторское отделение 1-го Ленинградского музыкального училища и Белорусскую консерваторию по классу композиции. Около десяти лет проработал в Минске инструктором отдела культуры и искусства ЦК Компартии Белоруссии. В 1966–1973 годах был художественным руководителем Белорусской государственной филармонии, много сил приложил для создания популярных вокально-инструментальных ансамблей «Песняры» и «Верасы». Мастер вокальной и инструментальной камерной музыки, написал ряд песен на стихи чувашских поэтов. Большой вклад внёс в развитие дружеских связей между Чувашией и Белоруссией. В 1989 году ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР.

1971 – в московском издательстве «Советская энциклопедия» тиражом 32 тысячи экземпляров вышел Русско-чувашский словарь в 40000 слов. Подготовлен научно-исследовательским институтом при Совете Министров ЧАССР под редакцией известных чувашских языковедов Ивана Андреевича Андреева и Николая Петровича Петрова.