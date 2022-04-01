Марафон «Подвиг в тылу» посетил Цивильск…

«Помни. Знай. Не забывай». Это название театрализованного представления о строителях Сурского оборонительного рубежа как нельзя лучше подходит и к межрегиональному марафону «Подвиг в тылу», который сейчас «путешествует» по республике («СЧ» от 31 марта). Ибо оно тоже адресовано подрастающим поколениям, для которых все и затеяно.

Зрительный зал Дома культуры Цивильска пятого апреля был полон — ученики местных школ сидели и по двое, и даже стояли вдоль стен. Подумалось, что марафон выполняет свою миссию — подрастающее поколение должно знать, какой ценой добывалась Победа. «Основная цель марафона «Подвиг в тылу» рассказать нашим детям об истории страны, об истории республики, истории соседей, — поделилась в разговоре с журналистами министр культуры Светлана Каликова. — Вершителями этой истории были их бабушки и дедушки, а само подрастающее поколение, наследники Победы, должны знать и понимать, что в них заложен огромный потенциал, чтобы продолжить творить историю страны».

С таким же посылом Светлана Анатольевна обратилась к «наследникам» и со сцены: «Может быть, вы не застали своих прабабушек и прадедушек, но вы должны верить, что свои силы, свою энергию они передали вам. Каждый из вас может очень многое сделать в своей жизни и для своей семьи, и для своей Родины…» Заметив, что для этого нужно знать и историю страны, и историю своей малой родины, так как без прошлого нет будущего, она отметила, что вклад Цивильского района, его жителей в общую Победу велик. «Сотни мужчин района ушли на фронт, а победу в тылу обеспечивали женщины и подростки. В Цивильске размещался госпиталь, где лечились солдаты Великой Отечественной, здесь нашли приют эвакуированные из прифронтовых районов, а также маленькие жители блокадного Ленинграда и воспитанники детских домов. Приняли их в свои дома и делили с ними хлеб-соль ваши прабабушки и прадедушки. Тогда все народы страны были вместе, и сегодня мы вместе чтим память строителей оборонных рубежей».

«Это здорово, что сегодня с нами соседи, представители Республики Татарстан. Это позволяет утверждать, что у нас одна история и одна страна — великая Россия», — считает и Алла Волчкова, заместитель главы администрации — начальник отдела образования и социального развития.

Нашли отклик в сердцах представителей подрастающего поколения и выступления председателя Союза женщин Чувашии Натальи Николаевой и архивиста Федора Козлова. Молодые люди не без эмоций делились своими впечатлениями от происходящего. Одних впечатлили приведенные Козловым цифры из истории рубежей, других — фрагменты фильма «Шăнра туптаннă ăраскал». А третьи вспомнили рассказы своих родных о том героическом времени.

«У моего дедушки папа ушел на фронт, а мама лечила солдат в госпитале», — рассказал, к примеру, пятиклассник Антон Александров. А девятиклассница Яна поведала о том, что окопы копала и ее бабушка Лилия Романовна Петрова: «Тогда ей было лет 15, а ее папа пропал без вести на фронте…» Эмоционален был и девятиклассник Первомайской средней школы Сергей Смирнов: «Мы с мамой много разговаривали о тех тяжелых временах, о строителях Сурского оборонительного рубежа. Строили его и мои дедушка с бабушкой. Дедушку из-за увечья на фронт не взяли, зато пригодился на строительстве рубежей…»

Впечатлившись рассказами учителей, пятиклассник Николай Харламов и вовсе написал стихотворение, которое с удовольствием прочитал нам, журналистам. Пусть по-детски, может не совсем в рифму, но его отрывок стоит того, чтоб предать гласности:

«Рубежи Казанский и Сурский знаю,

Рассказывали нам учителя.

И бабушка-соседка вспоминала,

Какими были в 41-м времена.

…Копать окопы — вот задача.

Лопатой, ломом, кто чем мог,

В мороз трудились, молча, плача:

«Фашист не ступит на порог…»

Прямая речь

ФЕДОР КОЗЛОВ,

заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии:

— Это очень здорово, что наше мероприятие проходит как марафон двух регионов. Молодое поколение получает возможность увидеть то, что в советское время было нормой — интернационализм. То есть солидарность людей различных наций, которая в 90-е была почти утрачена. Именно благодаря солидарности народов России наша страна смогла вытащить из беды себя и помочь другим.

МИЛЯУША ТАМИНДАРОВА,

руководитель Государственного камерного хора Республики Татарстан:

— Сегодняшняя история — это история про дружбу, про верность, это история про настоящую, стоящую человеческих жизней любовь к Родине. Мне очень нравится тот повод, по которому мы сегодня приехали. И сегодня мы поем про дружбу. Начали мы со всем известной чувашской народной песни, спели вам и удмуртскую, и марийскую, и мордовскую, и татарскую, и русскую песни. Как они все ладно звучат! Именно так мы с вами привыкли жить — в ладу и мире.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии:

— Мы сегодня хотели бы, чтобы марафон вышел за пределы республики, и подвиг тех, кто строил оборонительные рубежи, стал достоянием нашей большой страны. А строили его в основном женщины, женщины-миротворцы, движущая сила и залог успеха любого дела.