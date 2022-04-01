Определились победители первоапрельского конкурса «СЧ»

Фирменные призы от нашей газеты получат Марина Васильева (Цивильск), Илдус Миннетуллин (Комсомольский район) и Екатерина Михайлова (Чебоксары ). Они точно вычислили первоапрельскую новость — о музее Артема Дзюбы в Цивильске. Вообще нам казалось, что угадают ее люди на раз. Однако нет — кроме музея Дзюбы читатели называли и другие варианты: цитату номера, информацию о том, что доходы районов идут в рост, и заметку об ушедших в самоволку подростках. А по музею были даже предложения — включить, например, в его экспозицию данные о других футболистах с чувашскими корнями. Так что конкурс, можно считать, прошел плодотворно. Поздравления всем, кто угадал (в том числе тем, кто не попал в призовую тройку), спасибо всем, кто участвовал! Ждите новых конкурсов с хештегом #музейдзюбы.