Победительницы конкурса «Я — женщина» рассказали, как он повлиял на их жизнь

Участие в конкурсе помогло открыть арт-студию по чувашской вышивке, стать лучшей в профессии и начать новые проекты

Читатели «СЧ» наверняка помнят прошедший в прошлом году первый республиканский конкурс «Я — женщина». Он состоялся по инициативе Союза женщин Чувашии при поддержке благотворительного фонда «Перле». 1 апреля с победителями и призерами конкурса встретилась Наталья Николаева, председатель регионального Союза женщин.

Встреча прошла в формате чаепития и больше напоминала разговор лучших подруг. Однако этот «междусобойчик» имел вполне серьезные цели. С самого начала было понятно, что конкурс будет иметь статус ежегодного мероприятия. Поэтому почти год спустя организаторам было интересно — как он повлиял на жизнь участниц?

Для Елены Лаврентьевой, радиожурналиста историко-художественного музейного комплекса Новочебоксарска, это был очень важный шаг в ее жизни, возможность показать себя, не ограничиваясь только работой, семьей и повседневными делами. Победа в конкурсе дала ей дополнительный стимул и в работе. По инициативе Елены, как руководителя Новочебоксарского местного отделения Чувашского национального конгресса, в этом году для всех желающих открылась арт-студия по чувашской вышивке, где мастерица-волонтер Любовь Вазюкова передает знания о национальной вышивке.

Врач Батыревской центральной районной больницы Фирия Хафизова не в меньшей степени открыла для себя в работе второе дыхание. В последнее время она трудилась врачом-терапевтом в ковидном отделении. Участие в конкурсе придало ей больше сил и веры в себя, и по результатам другого республиканского конкурса она стала лучшим акушером-гинекологом прошлого года.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: «25 апреля буден дан старт второму республиканскому конкурсу «Я — женщина». Нам очень хотелось бы, чтобы дамы, которые участвовали в конкурсе, еще раз осознали свою ценность и сопричастность к чему-то великому. Потому что история строится из мелочей, из присутствующих людей, которые берут на себя ответственность. И те женщины, которые будут участвовать в этом конкурсе, ответственно заявляют о том, что они являются творцами своей собственной жизни».

По мнению председателя Союза женщин Чувашии Натальи Николаевой, этот конкурс своего рода инициация, обращение к самой себе. «Этот конкурс затронул струны вашей души. Усилил собственную значимость, создал определенное впечатление общественности. Важно, чтобы этот запал вы несли дальше и вдохновляли на лучшее и женщин, и мужчин», — сказала она.

Примером такого вдохновения поделилась Светлана Егорова, младший воспитатель столичного детского сада № 165. После участия в конкурсе прибавилось уверенности в себе. Она стала более открытой для новых начинаний. Все это нашло отражение в работе — при общении с детьми и во взаимодействии с коллегами. Часть своей энергии она старается передать им. А еще Светлана Егорова планирует получить второе высшее образование.

Победительница Анна Рожкова изменила свою жизнь, сменив профессию, и теперь успешно работает в сфере теплоснабжения. По ее мнению этому шагу не в последнюю очередь поспособствовало участие в республиканском конкурсе.

Конкурс «Я — женщина» собрал под своим крылом людей разных профессий. Анастасии Гусевой, шеф-повару в детском саду, удалось привлечь к себе внимание и доказать, что женщина в любой профессии остается верна сама себе. «Я считаю, что и женщины рабочих специальностей должны в первую очередь воспринимать себя как женщину», — отметила она.

С этим согласна и Людмила Абрамова, председатель правления Чувашпотребсоюза. Людмила Леонидовна считает, что конкурс показал — женщина, вне зависимости от социального положения, по природе своей способна использовать все стороны своей натуры максимально успешно. Достаточно заглянуть в себя.

Для организаторов конкурса, сказала Наталья Николаева, было важно понимание, что женщина является неотъемлемой частью движущей силы. И столь, казалось бы, простой конкурс способен активизировать жизнь женщины в нескольких направлениях. В частности — бескорыстная помощь нуждающимся людям. Участники конкурса в какой-то мере становятся персонами публичными и могут привлечь внимание окружающих к простым человеческим ценностям.

Анна Горбунова, руководитель регионального филиала Россельхозбанка в Алатыре считает, что такие направления как дом, семья, работа, спорт, благотворительность способны гармонично взаимодействовать. И остается только удивляться, откуда такой запас сил и времени.

…Встреча актива Союза женщин Чувашии с победительницами конкурса «Я — женщина» вызвала новую эмоциональную волну. Организаторы конкурса признались, что хотят привлечь к нему еще больше представительниц прекрасного пола. И поэтому они думают о том, чтобы усовершенствовать правила проведения и процедуру женского состязания.