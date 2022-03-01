31 марта. Республика в событиях и лицах

1848 — в д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшский район Республики Татарстан) родился Алексей Васильевич Рекеев, педагог, переводчик, этнограф. Первый ученик Симбирской учительской школы оказывал большую помощь Ивану Яковлеву в составлении нового чувашского алфавита, первых букварей. Собрал большую коллекцию предметов старины, принимал участие в создании историко-этнографического музея при Симбирском чувашском институте народного образования. Автор книг «Из чувашских преданий и верований», «Разные чувашские моления», «Симбирская чувашская школа в ее первоначальном виде», «Чуваши».

1943 – за мужество и героизм, проявленные в районе хутора Нижнетимякин Ростовской области, командир танка, уроженец чувашского села Ямбулатово Верхнеуслонского района Республики Татарстан Семен Васильевич Коновалов удостоен звания Героя Советского Союза. Экипаж под его командованием уничтожил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и 8 автомашин фашистов. Его имя носят улицы в Казани, в районном центре Верхний Услон и родном селе. На территории Казанского высшего танкового командного училища и в селе Верхний Услон установлены бронзовые бюсты. Легендарный подвиг экипажа танка КВ-1 под его командованием стал основой художественного фильма «Несокрушимый», вышедшего на экраны страны в 2018 году.

1969 – постановлением Совета Министров ЧАССР музыкальная и балетная труппы, симфонический оркестр Чувашского музыкально-драматического театра выделены в отдельный коллектив – Чувашский государственный музыкальный театр. Здесь были поставлены оперы «Чакка» А.Г. Васильева, «Пюрнеске» Ф.С. Ва­сильева, «Телей кайăкĕ» (Птица счастья) Г.С. Максимова, балеты «Угаслу» А.Н. Лоцевой, «Зора» Л.В. Чекушкиной, музыкальные комедии и оперетты Т.И. Фандеева, А.Г. Орлова-Шузьма, Ф.С. Васильева, А.В. Асламаса. В 1970 году состоялась премьера первого чувашского балета «Сарпиге» Ф.С. Васильева. В музыкальном театре получили сценическое воплощение национальные балеты «Арзюри» Ф.С. Ва­сильева, «Чудесная вышивальщица» В.А. Ходяшева, «Космическая симфония» А.В. Асламаса. 1 ноября 1993 года ЧГМТ был переименован в Чувашский государственный театр оперы и балета.

1981 – Указом Президиума Верховного Совета СССР уроженцу д. Сине-Кинчеры Урмарского района, токарю Чебоксарского производственного объединения «Промприбор» Владимиру Ивановичу Рябчикову присвоено звание Героя Социалистического Труда. За большие достижения в труде и активную общественную работу его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Заслуженный машиностроитель РСФСР. Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени.