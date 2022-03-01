Жительница Нижнего Новгорода по примеру мужа занялась сбытом наркотиков

И теперь последует за ним в места не столь отдаленные

42-летнюю закладчицу «вычислили» в Чебоксарах сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике. Наблюдение велось не за ней, но сыщики обратили внимание на некоторые подозрительные моменты в поведении идущей по улице женщины — по ним опытный оперативник сразу может отличить наркосбытчика. Интуиция не подвела полицейских и на этот раз.

Автоледи, оставившая свое «Пежо» неподалеку, оказалась на улице Айзмана не для прогулки. Задержанная призналась полицейским, что осуществляла так называемые закладки и отправляла фотографии клиентам и тем, кто поручил ей эту «работу». В тайниках и при досмотре подозреваемой было изъято более 150 граммов гашиша. В отношении жительницы Нижнего Новгорода следственным отделом ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. По ходатайству следствия она была арестована на время расследования. Для курьерши это не стало неожиданностью: ее супруг уже отбывает наказание за аналогичное преступление, поэтому женщина знала, на что шла. Частью четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса предусмотрено до 20 лет лишения свободы.