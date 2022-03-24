Проект «Рунический путь» претендует на «Идею года»

Сеть маршрутов «Рунический путь» представлена в премии Комсомольской правды в области внутреннего туризма «Маршрут построен». Номинация – «Идея года». Проголосовать можно на сайте https://travel.spec.kp.ru.

Конкурс учрежден при поддержке Федерального агентства по туризму РФ с двумя важными целями: чтобы путешествия по нашей стране стали популярными и все больше людей отдыхали у себя на родине с удовольствием.

Наряду с проектом «Рунический путь» за победу борются и инициативы других регионов: «Электронный путеводитель по Ставропольскому краю StavTravel», «Паруса Селигера», QR-квест «Штрихи города».

С одного IP-адреса можно голосовать не чаще одного раза в сутки. Голосование завершится 31 марта 2022 г. в 12:00 (мск).