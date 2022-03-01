НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ

главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

«С газетой «Советская Чувашия» знаком с детства — ее выписывали и читали мои родители. А спустя годы я и сам влился в ряды читателей «СЧ». Нравится мне в газете и аналитические статьи про экономику, медицину, и материалы о знаменитых уроженцах Чувашии — в Год выдающихся земляков такие публикации особо актуальны. Не всегда, к сожалению, удается посмотреть бумажную версию газеты, но всегда можно зайти на сайт «СЧ», почитать новости в телеграм-канале. Несмотря на солидный по людским меркам возраст — 105 лет — газета берет на вооружение современные тенденции в распространении информации. И вместе с тем хранит свою историю, бережет традиции. Это тоже очень важно. Отмечу еще, что у хороших журналистов и врачей есть общий принцип — не навреди. И корреспонденты «СЧ» в своих публикациях всегда стараются ему следовать».