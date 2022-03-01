Кризис как возможность для роста

О чем еще рассказал Олег Николаев главному редактору «Финверсии»

О том, почему нужно «сосчитать до десяти»

— В нынешних форс-мажорных экономических обстоятельствах многие люди дезориентированы, не могут сейчас адекватно оценить, как изменится ситуация, как она повлияет на жизнь конкретного человека. На ваш взгляд, что сегодня главное? Чтобы вы сейчас посоветовали людям с точки зрения экономического поведения и на уровне каких-то личных решений?

— Да, сейчас идет очень большая дезориентация. И это, на мой взгляд, связано с двумя фундаментальными факторами. Первый фактор — эмоции. Это всегда происходит, если что-то глобальное вдруг начинается, вызывающее большие перемены в жизненном укладе. Люди начинают волноваться. А известно, что эмоции — это более быстрый «инструмент», он сразу «захватывает» наше сознание. Естественно, тут же возникают беспокойство, паника и иные составляющие. Другой фундаментальный фактор — мощнейшая информационная атака, которая сегодня фиксируется как жителями России, так и специальными институтами, которые работают в сфере изучения информационных потоков. Именно эта вторая составляющая как катализатор усугубляет нервозность и дезориентированноcть как в целом общества, так и отдельных людей.

Несомненно, важно сохранять спокойствие. Это первое. Второе — применять тот принцип, который известен как дважды два: прежде чем принять решение и действовать — «сосчитать до десяти». То есть осознать эмоцию, понять, на самом ли деле надо делать то, к чему эта эмоция подталкивает, а самое главное — перепроверить информацию, которая побуждает нас к действию.

Сегодня мы с вами, наблюдая за тем, как разбираются специально создаваемые фейки, видим, что они делаются достаточно профессионально, а самое главное — за счет массовости способны очень быстро захватить наше сознание и направить по ложному пути. Поэтому в этой связи черпать информацию надо из тех источников, которые вызывают доверие. Это официальные лица, которые выдают информацию перепроверенную, основанную на конкретных фактах. Это ресурсы, которые фильтруют информацию и выдают ту, которая отражает объективную реальность. Ну, и, несомненно, стараться повышать, по возможности, свою финансовую, экономическую, информационную грамотность с тем, чтобы ориентироваться в урагане, который сегодня бушует как на информационном поле, так и в плане изменений наших жизненных обстоятельств.

— В последнее время постоянно спрашивают: что делать? Доллары срочно продавать или рубли? Акции срочно покупать? Или, наоборот, все пропало — продавать?.. При этом ни один человек не спросил, чего НЕ ДЕЛАТЬ. У всех ощущение, что надо обязательно что-то сделать. И я с вами абсолютно согласен — никто не хочет «считать до десяти». Психологи говорят: не принимайте сейчас радикальных личных решений, таких как смена работы, решение сесть на диету, развод… И при этом, наверное, нужно уметь иногда и затягивать пояса. Что вы бы посоветовали?

— Как мы с вами и согласились, посоветовал бы не предпринимать поспешных действий. Ни в каком из направлений. Ни в плане резких изменений жизненного уклада, ни в плане реализации каких-то решений по покупкам крупных вещей, если в них нет явной необходимости… Нужно создавать резервы, то есть откладывать, причем откладывать в тех средствах, которые надежны. Это, прежде всего, рубли, которые, являясь валютой Российской Федерации, будут четко обеспечиваться. Ну и, конечно, ограничить себя и придерживаться разумного потребления. Потому что на сегодня, если собрать всю информацию с точки зрения производства продуктов питания, иных жизненно необходимых товаров, проблем нет и, самое главное, не предвидится как минимум в течение ближайшего года. А в течение года, очевидно, ситуация выправится, проблемы, которые создаются сегодня, найдут решение…

— Понятно, что нужно смотреть трезво на ситуацию. Явно будет определенная экономическая просадка. Какие механизмы сейчас могут быть задействованы, чтобы ее либо снивелировать, либо, наоборот, найти плюсы в происходящем? Ведь при любом падении бывают точки, от которых можно оттолкнуться…

— Да, вы совершенно правильно говорите. Известная истина: китайский иероглиф «кризис» одновременно читается как «возможность». Возможность для рывка, возможность для роста… Да, очевидно, что просадка будет однозначно. Проблемы будут, они никуда не денутся. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день Правительство России и команды регионов нацелены на то, чтобы не создавать, если даже не дефицита, то, как минимум, ситуации, когда не будет товаров вообще. Инфляция, несомненно, будет. Спад экономики, несомненно, какой-то будет. Но очевидно, что отдельные отрасли и сегменты экономики просядут, а другие — вырастут.

И если человек обладает достаточной финансовой грамотностью, он сможет найти те точки и направления вложения своего труда, вложения средств — если у него есть такие средства, которые позволят вырастить и приумножить свой капитал. Но если нет достаточной финансовой грамотности, не стоит рисковать. Тем более на сегодня Правительство и Президент России гарантируют опережающую индексацию и социальных выплат, и пенсий, и других доходов населения, которые должны обеспечивать покупательную способность.

Фейки делаются достаточно профессионально, а самое главное — за счет массовости способны очень быстро захватить наше сознание и направить по ложному пути. Поэтому черпать информацию надо из тех источников, которые вызывают доверие. Это официальные лица, которые выдают информацию перепроверенную, основанную на конкретных фактах. Это ресурсы, которые фильтруют информацию и выдают ту, которая отражает объективную реальность.

Об инфляции, росте цен и способе их обуздать

— Ясно, что темпы инфляции как в России, так и во всем мире в этом году резко ускорятся. Некоторые ведомства уже озвучили прогноз по инфляции на 2022 год — 17%. Но мы знаем изъяны официальной методики расчета инфляции. Если в прошлом году Росстат констатировал инфляцию на уровне около 8%, то часто при оценке реальной инфляции ее умножали на 3. Не получится ли так, что прогноз в 17% тоже надо умножить примерно на 3? Индексация доходов — дело хорошее, но она тоже может подтолкнуть инфляцию. Насколько возникает риск впасть в «инфляционную спираль»?

— Риски есть всегда. И задача команды Правительства и всех нас, руководителей регионов, — четко осознавать эти риски и делать все, чтобы они не претворялись в жизнь, нивелировать их влияние и не допустить «инфляционной спирали». Соглашусь с вами, что индивидуальная инфляция, секторальная, отраслевая, территориальная могут отличаться (и существенно) от «росстатовской» инфляции. Чем шире потребление человека по видам продуктов и услуг, тем его «личная» инфляция ближе к «официальной». И наоборот… Наша задача — обеспечить стабильность и не допустить резких инфляционных скачков. Например, в Чувашии мы планомерно работаем по недопущению резкого роста цен на хлеб.

— Вы 1 марта приняли решение о мониторинге необоснованного завышения цен в Чувашии. Но тут возможна ловушка: а что считать «необоснованным» завышением?

— Необоснованное завышение высчитать нетрудно. Допустим, у некоего хозяйствующего субъекта есть товар на складе. Предположим — тот же самый сахар, про который много писали. Очевидно, что используя ситуацию на рынке, в том числе — информационную атаку, этот субъект может резко повысить цену. А мы знаем, что случились так называемые дни различного рода товаров — «день сахара», «день памперса», «день крупы». Потому что шла четкая атака с целью вызвать ажиотажный спрос на тот или иной вид продукции. Естественно, в этот момент разрывается цепочка поставок. Например, поставляли в какой-то город или регион каждый день 10 тонн сахара, а люди разобрали все эти 10 тонн за день и готовы были забрать еще 10 тонн… Резко поменять логистику очень сложно. И вот хозяйствующий субъект, увидев такую ситуацию, имея постоянный запас на складе этой продукции, вдруг решает в два раза умножить цену. Естественно, у него эту продукцию тут же берут, даже не перепроверив дальнейшую цепочку, потому что есть ажиотаж, и люди покупают за любую цену. Но при этом, когда мы проходим по цепочке, понимаем, что производитель цену не поднимал. И иных факторов рыночных не было, чтобы поднять цену сразу в два раза. Просто хозяйствующий субъект ради высокой прибыли решил так действовать…

— А что вы можете, как власть, сделать? Вы же не можете «рынок отменять» все-таки…

— Мы не можем. Но есть контролирующие органы — такие, как ФАС. Если мы конкретную цепочку отследим, и, соответственно, выявим то звено, в связи с действиями которого произошло повышение цены, — у ФАС есть право реагировать и штрафовать.

— Но это вы привели эталонный пример, когда продукт еще по старым ценам куплен и на нем строится спекулятивная игра. А если завтра производитель цену поднимет? Что будете отслеживать? Разницу между тем, насколько поднял производитель, и тем, насколько поднялась цена в рознице?

— Конечно. Наша задача — отслеживать всю товаропроводящую цепочку. И если это повышение цены происходит от источника, и дальше по цепочке доходит до потребителя, то важно выработать меры воздействия на источник повышения цены. Приведу пример. У нас есть предприятие «Чувашхлебопродукт», которое производит муку. Мельница, которая есть на базе этого предприятия, поставляет муку во все хлебопекарные предприятия Чувашии. Естественно, хлебопекарные предприятия республики поставляют хлеб в торговые сети. Вот простая цепочка. «Чувашхлебопродукт» покупает зерно у наших сельхозпроизводителей. В прошлом году мы выработали меры поддержки именно «Чувашхлебопродукта» и за счет этих мер поддерживаем постоянство цен на муку. И договорились по цепочке: если на муку цена постоянна — значит, хлебопекарные предприятия не повышают цены на хлеб. Раз они цены на хлеб не повышают — значит, торговые сети тоже держат уровень цены на хлеб определенного перечня, который социально значим и востребован населением. Таким образом, через поддержку одного ключевого звена удается влиять на всю товаропроводящую цепочку. Сейчас аналогичная работа ведется и Правительством России. Эта работа дает четкое понимание, где источники генерации инфляции и какими мерами повлиять, чтобы эта «спираль» не раскручивалась.

— Но кроме обеспечения стабильности в моменте, у вас есть интерес развития предприятий региона. Не получается ли тут конфликта интересов? Сдерживая рост цен, вы экономически сдерживаете вероятность роста того же «Чувашхлебопродукта»?

— Мы же сдерживаем цены за счет господдержки. В данном случае, мы как раз компенсируем недополученную прибыль одному субъекту хозяйственной деятельности, который является фундаментально важным для всей товаропроводящей цепочки. Тем самым мы не нарушаем рыночные принципы и инструменты. Мы говорим о тех сегментах и направлениях, которые имеют жизненно важное значение для большого количества людей. Когда мы говорим о росте, о том, чтобы реализовать масштабные задачи, то это другая история. Это уже развитие промышленности, импортозамещение, малый и средний бизнес. Здесь идет другая работа, более наступательная, основанная на том, чтобы усилить инновационность в реализации инвестпроектов, направленных на импортозамещение. Эта работа и раньше велась. Но сейчас ситуация заставляет нас ускоряться.

Известная истина: китайский иероглиф «кризис» одновременно читается как «возможность». Возможность для рывка, возможность для роста… Да, проблемы будут, они никуда не денутся. Инфляция, несомненно, будет, спад экономики, какой-то будет. Но очевидно, что отдельные отрасли экономики просядут, а другие — вырастут.

О Москве и регионах

— Есть, на мой взгляд, проблема, которая мешает. Может быть, вы скованы должностью в оценке этой проблемы, но я могу об этом сказать. На мой взгляд, одна из главных проблем нашей страны — это перекос между Москвой и регионами. Перекос в доходах, бюджетах приводит к тому, что россияне скучиваются в федеральном центре. Насколько, на ваш взгляд, эти перекосы проблемны?

— Конечно, есть такая проблема. Отрицательный миграционный отток — это как раз результат того, что, как в народе говорят, мегаполисы как пылесосы «высасывают» специалистов из регионов. Это очень существенно влияет на развитие регионов. Потому что тезис «Кадры решают все» актуален в любые времена. Любые хорошие задачи претворяются в жизнь эффективно, только если есть специалисты, которые способны реализовать эти задачи. В этой связи мы в республике делаем все, чтобы создавать условия для специалистов. Ведем работу по поиску людей, которые мотивированы к самореализации, имеют идеи и мысли, а главное — желают их воплотить. Основываясь на этих принципах, мы формируем как команду Правительства Чувашии, так и команды муниципалитетов, отраслевые команды с тем, чтобы они действовали инициативно, наступательно и динамично.

Продолжая тему, хотел бы сказать, что Президент страны Владимир Владимирович Путин очень глубоко видит эту проблему. Последние несколько лет он настойчиво рекомендует и настаивает на том, чтобы была реализована стратегия пространственного развития страны, которая основана как раз на сильных сторонах регионов, и решала проблемы их слабых сторон. Чтобы, учитывая эти факторы, вырабатывались конкретные программы развития каждого региона. Аналогичную работу мы ведем у себя в Чувашии. Наш регион имеет 26 муниципалитетов и нам тоже надо не стягивать все в столицу республики, а определить место каждого муниципалитета и вырабатывать конкретные мероприятия по каждому муниципалитету, исходя из его стратегических особенностей и возможностей…

А то, что каждый регион имеет свое особое значение для страны, — это, наверное, исходит из закона функционирования любой системы. Возьмем наш организм. Голова, рука, нога, понятно, это совершенно разные органы, но при этом каждый уникален и очень важен для того, чтобы организм в целом работал хорошо.

— Я правильно понимаю, что вы идею кластерного развития региональных экономик считаете интересной? Без традиционных попыток сажать в ковчег региона «каждой твари по паре» и каждому городу стать «портом пяти морей»?..

— Да. Поэтому запущенная Президентом инициатива «сшивания» страны инфраструктурой, дорогами, трубопроводами и иными составляющими важна как основа создания межрегиональных, межтерриториальных кластеров, региональных наукоградов. Тем более, что современные тренды и тенденции, которые развивают дистанционную работу, — все это в ближайшее время существенно изменит как саму культуру взаимоотношений, так и роль регионов.

— А у регионов вообще осталось в сегодняшней системе право на «личные маневры», например, в сфере налогов?

— Конечно. Коридор маневрирования всегда был и есть. Регион, исходя из своих приоритетов, принимает те или иные решения, направленные на развитие того или иного сектора экономики. Сегодня каждый регион очень активно использует эти инструменты. Это дает возможность как раз развивать кластеры, ориентированные на сложившиеся особенности региона. Вот мы говорили о тех сильных сторонах, которые имеет Чувашская Республика. Наши соседи, Республика Татарстан, которая намного экономически мощнее, имеет свои сильные стороны. Если у нас — большие трактора, то у них — КАМАЗы. Или нефтехимия, которой в Чувашии нет, а там есть. Но при этом друг друга мы здорово дополняем и можем через взаимное проникновение становиться сильнее.

— Могут ли масштабно сотрудничать регионы? Всегда была такая проблема, что каждый регион больше связан с Москвой, чем даже с соседними регионами. Помню, давно, в 1990-е, обсуждали такие инициативы как «Большая Волга», «Сибирское соглашение»… Но фактически все они остались на бумаге. Коллаборация между соседними регионами — это все же «разовые случаи»?

— Я бы сказал, что это — развивающееся направление. «Все новое — это хорошо забытое старое»: сейчас инициативы Президента страны, о которых я выше сказал, — «сшивание» страны инфраструктурное, транспортное и так далее — как раз нацелены на то, чтобы регионы между собой кооперировались. А созданная биржа импортозамещения, о которой я рассказал, — тоже позволяет одному региону узнать о другом регионе, о его возможностях и потребностях. Это дает возможность выстроить новые кооперационные связи. На мой взгляд, мы увидим в ближайшие лет пять очень мощный прорыв во всех этих вопросах.

Автор интервью — Ян Арт, главный редактор «Finversia»