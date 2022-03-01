В республике создан музей, посвященный выдающимся спортсменам-землякам

Перед началом коллегии Глава Чувашии Олег Николаев, депутат Госдумы Анатолий Аксаков и другие члены коллегии побывали на презентации музея «Легенды спорта» в фойе ледового дворца. Экспозиция его посвящена выдающимся спортсменам Чувашии, а открытие музея приурочено к Году выдающихся земляков.

Экскурсоводом для почетных гостей стала чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 8 Алина Иванова. «Фотографии, рукописные дневники с планом тренировок, именные майки чемпионов, спортивные трофеи, кубки и медали с самых престижных соревнований — все это помогает показать победы и достижения чувашских спортсменов, с гордостью относиться к историческому наследию», — отметила она.

— Замечательная экспозиция, информативная, — поделился впечатлениями Олег Николаев. — Главное в таких музеях — это то, что мы собираем информацию о выдающихся земляках, людях, которые достигли больших успехов, прославили себя и республику. Они являются примером для подражания, напоминанием о том, что все возможно, если стремиться к цели и делать все для того, чтобы ее достичь.

По словам министра спорта Василия Петрова, многие экспонаты музея принадлежат нашим спортсменам — чемпионам, призерам и участникам Олимпийских игр. «Сбор экспонатов продолжается, — рассказал он. — Спортсмены охотно делятся своими воспоминаниями, дорогими для них вещами». Петров сообщил также, что музей планируется дополнить интерактивом, в будущем здесь будут проводиться открытые уроки для школьников, встречи и автограф-сессии с известными спортсменами.