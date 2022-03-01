Беженцам помогут деньгами и работой

К началу этой недели в Чувашию прибыло более 40 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Большинство из них остановились у своих близких и знакомых, а восемь человек живут сейчас в санатории «Лесная сказка». Он, а также санаторий «Алый парус» определены как базы для размещения жителей Донбасса.

Как сообщают в Минтруда республики, беженцам положена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. По данным на 15 марта, за выплатами обратились 33 человека, и 12 из них деньги уже получили. Среди тех, кто прибыл в нашу республику из Донецкой и Луганской народных республик, есть и дети — 6 школьников и 7 дошкольников. Все они устроены в образовательные организации. А людям трудоспособного возраста Минтруда оказывает содействие в поиске работы, несколько соискателей вакансий за помощью уже обратились.

Напомним, принимать и обустраивать людей с Донбасса в республике начали в феврале. Распоряжением Главы республики от 19 февраля сформирована специальная рабочая группа, а процесс временного социально-бытового обустройства беженцев определен постановлением Кабинета министров республики от 11 марта.

«Правительство РФ приняло постановление, которым утвердило квоту для приема в Чувашской Республике жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места своего проживания. Составляет она 1259 человек», — пишет в своем Телеграм-канале Олег Николаев. По словам Главы Чувашии, республика готова оказать всю необходимую поддержку вынужденным беженцам.

К сведению

Вся необходимая информация для оказания помощи жителям Донбасса — куда можно перевести деньги, где расположены пункты сбора гуманитарной помощи, какие продукты и предметы быта необходимы беженцам — размещена на сайте help21.ru.