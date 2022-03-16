В Заволжье газ может прийти в конце года

Уже к концу года Заволжье будет готово принять газ — об этом Глава республики Олег Николаев заявил на встрече с генеральным директором Группы «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

По плану-графику предусматривается строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в шести населенных пунктах на Заволжской территории Чебоксар протяженностью 25,5 км. В пяти из них работы выполнены в полном объеме, на сети в поселке Сосновка протяженностью 16,7 км они запланированы на нынешний год. Также предусмотрено строительство межпоселкового газопровода протяженностью более 52 км, из которых более 31 км — на территории Чувашии и 21 км — Республики Марий Эл. На марийской стороне осталось выполнить строительство газораспределительной станции «Кокшамары», завершение которого планируется до конца текущего года.

Программой развития газоснабжения и газификации Чувашии на 2021–2025 годы намечена также прокладка межпоселковых газопроводов в Алатыре и Алатырском районе и газопровода высокого давления от села Новое Ахпердино Батыревского района до деревни Апанасово–Эщебенево Яльчикского района. В результате этого планируется газифицировать 2,5 тыс. домовладений, четыре котельные и завод по производству керамических изделий.

На встрече был рассмотрен ход реализации программы догазификации. В настоящий момент от жителей республики принято более 3,1 тыс. заявок, заключено около 1,7 тыс. договоров. Олег Николаев отметил, что в Чувашии разработан целый комплекс мер по поддержке жителей при догазификации. Так, за счет регионального бюджета льготные категории граждан могут получить компенсацию затрат на прокладку сетей по своему участку, а также субсидию в размере 100% затрат на минимальный комплект газового оборудования стоимостью не более 20 тыс. рублей.

Сергей Густов, в свою очередь, сказал: «Примерно половина договоров выполнена до границ земельных участков, основной объем подключений домовладений прогнозируется в конце весны — летом этого года. Нужно стремиться к тому, чтобы количество заключенных договоров составляло минимум 75% от количества заявок, а конечная цель — 100%. Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с властями республики в решении всех вопросов, возникающих в процессе ускоренного подключения домов жителей к газовым сетям».

Было также заявлено, что с Группой «Газпром межрегионгаз» ведется совместная работа по выявлению бесхозных газовых сетей, чтобы обеспечить их должную эксплуатацию и обслуживание. Это повысит надежность газоснабжения и расширит возможности для догазификации, говорится в сообщении пресс-службы Администрации Главы республики.

«Важно обеспечить Заволжье благами цивилизации, улучшить бытовые условия жителей», — подчеркнул на встрече Глава Чувашии. Фото Чувашинформ