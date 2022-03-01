Закупить медицинские изделия станет проще

В рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций Правительство России упростило процедуру закупок медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, такая мера позволит избежать дефицита этих изделий. Речь идет о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать еще больше таких изделий по упрощенной схеме — через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок.

Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме — со 100 млн до 750 млн рублей.

Кроме того, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести постоянный мониторинг цен на такие медицинские изделия и информировать правительство о результатах этой работы.