С понедельника в Чебоксарах подорожает проезд

Повышение платы за проезд в общественном транспорте анонсировала администрация Чебоксар. Тарифы должны вырасти с понедельника, 14 марта. В автобусе одна поездка обойдется в 26 рублей при оплате картой и в 29 рублей — при наличном расчете. В троллейбусах стоимость билета поднимется соответственно до 25 и 28 рублей. Должна вырасти и цена проездных на неограниченное количество поездок в троллейбусе — для граждан с 1000 до 1135 рублей, для студентов и учащихся — с 725 до 820 рублей. Проект постановления уже подготовлен, пишут на сайте мэрии. Как отметил глава администрации Чебоксар Денис Спирин, решение об установлении новых тарифов принято после подтверждения правильности проведенных расчетов. В администрации также сообщают, что последний раз транспортные тарифы поднимали в городе в январе 2021-го, а вопрос о новом повышении стоимости проезда рассматривается с середины прошлого года.