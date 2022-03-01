Алатырских хулиганов поможет найти камера видеонаблюдения

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Сила есть— ума не надо. К «борцам» с качелями эта поговорка тоже относится. Фото cap.ru

Над созданием комфортной среды в Алатыре потрудились местные власти, дизайнеры и строители. А затем «корректировку» в их работу внесли вандалы.

Благоустроенные скверы, современные зоны отдыха, многофункциональная спортивная площадка — все это появилось в исторической части Алатыря благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках выигравшего конкурс проекта была обустроена и площадка для отдыха в частном секторе города, в районе улицы Горшенина. И именно она чем-то не глянулась местным хулиганам. На этой неделе во время рабочего объезда города глава администрации Алатыря Дмитрий Трифонов и его заместитель Кирилл Козлов обнаружили здесь нерадостную картину — металлическая цепь качелей выдрана с мясом , сломаны замки крышек у мусорных урн, а стойки перголы разукрашены различными надписями.

В администрации города, впрочем, заверяют: виновным не удастся остаться безнаказанными, ведь все творимое ими безобразие зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной рядом с площадкой. Так что вандалов обязательно найдут и привлекут к административной ответственности.

Опубликовано: 10 марта 2022 г.


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