11 марта. Республика в событиях и лицах

1903 – в д. Обыково Курмышского уезда Казанской губернии (ныне Красночетайского района Чувашии) родился Алексей Романович Логинов, Герой Советского Союза. Окончил Чебоксарскую правовую школу, работал народным судьей Красночетайского районного суда. В Великой Отечественной войне участвовал с января 1942 года на Центральном фронте. 28 сентября 1943 года при переправе через Днепр с группой бойцов первым достиг берега реки и истребил немало врагов. В этом бою был убит. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года посмертно. Его именем в Чебоксарах названа улица, перед зданием МВД республики установлен памятник.

1922 — д. Шои Лебяжского района Кировской области родился Александр Ильич Казаков, заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза. Окончил среднюю школу в г. Козловка Чувашской АССР. Выпускник Борисо­глебской военной авиационной школы пилотов в 1950-1972 годах служил лётчиком-испытателем Куйбышевского авиационного завода № 1. 28 сентября 1954 года во время испытаний реактивный самолет Ту-16 затянуло в крутую нисходящую спираль. Катапультировавшиеся командир корабля и кормовой стрелок погибли, бортрадист получил ранения. Второй пилот А. Казаков вместе с двумя штурманами остался в самолёте и сумел вывести его из спирали. 27 октября 1954 года за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, майор А.И. Казаков был удостоен звания Героя Советского Союза.

1927 — в г. Ишим Тюменской области родился Виктор Павлович Романов, режиссер, педагог, драматург, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа им. А.В. Луначарского. С 1951 года в г. Чебоксары: режиссер, главный режиссер Русского драматического театра, Чувашского республиканского театра юного зрителя. В 1971-1984 годах преподавал и заведовал театральным отделением в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова. В театрах Чувашии поставил более 60 спектаклей.

Автор исторических драм «Вольнодумец в рясе» о Никите Бичурине и «Командир Летучего отряда» о мичмане Павлове.

1968 – республиканская газета на чувашском языке «Коммунизм ялавĕ» в связи 50-летием награждена орденом «Знак Почета».

1971 – Орден Трудового Красного Знамени вручен коллективу Чебоксарского завода резинотехнических изделий.