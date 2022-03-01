Семь ребят из Донбасса пошли в чувашские школы и детсады

На этой неделе пять ребят из Донецкой и Луганской народных республик пошли на уроки в школы Чувашии. Двое из них сейчас учатся в Шумерле, двое — в Моргаушском районе и еще один — в Чебоксарах, в кадетском классе. А еще два ребенка помладше стали воспитанниками одного из шумерлинских детсадов.

«Для ребят разработана насыщенная образовательная программа, — сообщает министр образования республики Дмитрий Захаров. — Все они обеспечены учебниками и необходимыми школьными принадлежностями, а также горячим питанием. Подвоз детей до образовательных учреждений осуществляется на школьных автобусах». А после уроков школьники занимаются в кружках дополнительного образования, самыми интересными для них направлениями оказались робототехника и шахматы.