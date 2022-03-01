Картофельный форум делится опытом, горожане запасаются элитными семенами

…На остановке «Университет» вместе с корреспондентом «СЧ» из троллейбуса вышла солидная группа горожан с рюкзаками и сумками. Все направились к выставочному комплексу «Контур», где развернулась традиционная межрегиональная выставка «Картофель-2022».

Перед входом на торговый этаж уже выстроилась буквально громадная очередь покупателей. Обычно не сильно загруженный комплекс наверняка не ожидал такого наплыва, но все же достойно его выдерживает. Уже через пару месяцев надо будет сажать картошку, а выставка каждый год дает возможность купить здесь семена не простые, а элитные.

По данным встретившегося у входа начальника отдела растениеводства Минсельхоза республики Владимира Васильева, на реализацию представлено 26 сортов семян отечественной и зарубежной селекции. В первый вчерашний день работы выставки на продажу доставлено 47 тонн клубней, тогда как на прошлогодней выставке за два дня было продано 40 тонн.

Впрочем, торговля — важная, но все же не главная составляющая форума, проводимого под эгидой республиканского Минсельхоза, научного учреждения «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» и КУП «Агро-Инновации» при поддержке Минсельхоза России и Союза участников рынка картофеля и овощей. Основная цель — демонстрация достижений отрасли по всем направлениям и обсуждение путей ее дальнейшего развития.

Нынешнее представительство участников весьма широкое — 87 компаний из 24 регионов России и Республики Беларусь. Один из этажей «Контура» буквально забит экспозициями под завязку. Тут и семенные элитные клубни, и широкий спектр удобрений, средств защиты растений, товаров для растениеводства. На открытой площадке развернута масштабная экспозиция сельхозтехники и оборудования.

Ведущие производители картофеля Чувашии представлены такими предприятиями, как ООО «Агрофирма «Слава картофелю», ФГБНУ Чувашский НИИСХ, ООО «Агрохмель», ООО «Картофель».

РАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН, исполнительный директор агрофирмы «Слава картофелю»: — Очень большие усилия были приложены в 2021 году для увеличения площадей овощных культур, в том числе картофеля. Немалые суммы выделены на субсидирование отрасли, чем воспользовалась и наша фирма. В том числе для обновления технического парка. Данная выставка в своем роде уникальная, поэтому многие производители интересуются ею, невзирая на текущую обстановку. ВЛАДИМИР МАЗУРОВ, директор Калужского филиала «Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха»: — В стране имеются все условия, чтобы развивать эту высокомаржинальную культуру. Ситуация на рынке семян, правда, остается сложной, но если работать, двигаться такими вот путями, как межрегиональная выставка картофеля — единственная, кстати, отраслевая в стране, то по многим позициям можно уйти от импортной зависимости на рынке семян. Наши многие сорта уже нисколько не уступают зарубежным, а по некоторым показателям даже превосходят. Можем предложить аналоги многих известнейших импортных сортов.

Выставку открыл Глава Чувашии Олег Николаев. Форум «второго хлеба» имеет очень важное значение, отметил он. За последние годы республика добилась серьезных подвижек в производстве картофеля на всех этапах. Но это, строго говоря, только фундамент для дальнейшего движения. Радует, что в Чувашии есть предприятия, занимающие достойное место в сфере селекционного семеноводства страны. Важны и новейшие технологии выращивания клубней, что открывает новые возможности для отрасли в целом. Глава также отметил постоянную государственную поддержку картофелеводства, в том числе на строительство хранилищ. ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: — В условиях санкционного давления на Россию вопросы импортозамещения, в том числе на стадии селекции семеноводства, становятся краеугольными. Несомненно, все наработанное в последние годы обеспечивает нам если не полную, то максимальную безопасность в этой сфере. А самое главное, дает возможность уверенно смотреть в завтрашний день и реализовать задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Одно из топовых событий деловой программы форума — научно-практическая конференция, в рамках которой будут обсуждаться актуальные проблемы и приоритетные направления инновационного развития картофелеводства России, результаты завершенных научных разработок, развитие селекции и семеноводства картофеля в условиях современного рынка. Также проходят круглые столы, демонстрация коллекции сортообразцов картофеля, презентация новинок. Отдельная экспозиция — стол с блюдами из картофеля. Тут вам и картофельные гнезда, и картофельные ширтанчики, и картофельное суфле, узелок…

4 марта выставка завершит свою работу.