14 жителей республики удостоены государственных наград

За успехи, достигнутые в работе, и многолетнюю добросовестную службу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Ванерке Михаил Алексеевич — заведующий сектором специальной работы и мобилизационной подготовки организационно-контрольного отдела Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, Мостайкин Андрей Александровичч — заместитель главы администрации — начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа, Шоглева Тамара Петровна — заместитель начальника отдела экономики администрации Цивильского района, председатель Цивильской территориальной избирательной комиссии.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Альмешкиной Эльвире Викторовне — заведующей Мошкасинским сельским клубом Синьяльского сельского поселения Централизованной клубной системы Чебоксарского района.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» присвоено Сосновой Римме Александровне — директору средней общеобразовательной школы № 37 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» присвоено Здорновой Ларисе Викторовне — доярке колхоза «Опытно-показательное хозяйство «Ленинская искра», Ядринский район.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» присвоено Ярабаевой Вере Ивановне — начальнику отдела социальной защиты населения Красночетайского района.

За заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» присвоено Морозовой Светлане Николаевне — тренеру по легкой атлетике спортивно-адаптивной школы управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Сергееву Сергею Ивановичу — тренеру по вольной борьбе спортивной школы имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова города Канаша.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» присвоено Еремеевой Галине Васильевне — учителю начальной общеобразовательной школы № 2 города Чебоксары, Петрову Валерию Анатольевичу — учителю Шимкусской средней общеобразовательной школы Янтиковского района.

За заслуги в укреплении законности почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики» присвоено Васильеву Юрию Александровичу — заместителю главы администрации города Чебоксары — председателю Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Иванов Валерий Юрьевич — заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа — начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы, Пушкова Валентина Юрьевна — глава Орининского сельского поселения Моргаушского района.