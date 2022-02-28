В Чебоксарах прошла 40-я всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

На лыжах за здоровьем и хорошим настроением

На трассе спортшколы №2 прошла 40-я всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В этом году на центральный старт вышли более 150 любителей здорового образа жизни. Несмотря на любительский статус соревнований и теплую погоду, спортсмены сражались до конца. Лыжников на финишной черте порой разделяли буквально доли секунд…

Обычно «Лыжня России» проходила сразу по всей республике. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса организаторам пришлось отказаться от одновременных массовых забегов, как это было в предыдущие годы. Впрочем, это не отменяло улыбок на лицах и хорошего настроения у любителей здорового образа жизни, которые подали заявку на участие в гонке. Теплая погода, хорошо подготовленная трасса… Что еще нужно для приятного времяпрепровождения? Конечно же, хорошая компания, в которой можно поговорить по душам. Вот и участники перед стартами находили своих давних знакомых и долго общались, не забывая сделать фото на память…

«Хорошо то, что люди разных поколений единым порывом приобщаются к спорту и закладывают мощный фундамент для движения вперед, — сказал на торжественной церемонии открытия гонки Глава Чувашии Олег Николаев. — Здоровый образ жизни — это залог успешной нашей работы, реализации масштабных задач и профилактика против пагубных привычек». Глава региона принял участие в забеге руководителей на 2 км.

Среди участников гонки был и колоритный человек, одетый не по погоде — в футболке без рукавов и шортах. Как оказалось, Николай Григорьев далеко не первый раз принимал участие в «Лыжне России» в таком образе. «Это одна из форм закаливания. Я на «Лыжне России» выступаю не первый год — бывало и холоднее. Сегодня прекрасная погода, а после пробежки стало даже жарко немного, — рассказал любитель здорового образа жизни. — Очень хорошо, что спортивный праздник состоялся, несмотря на ограничения по коронавирусу. Лыжня шикарная».

ЦИФРА Более 40 тысяч жителей региона приняли участие в лыжных гонках на различной дистанции по всей республике.

Для успеха в гонке большое значение имеет подготовка лыж — чтобы они хорошо скользили, нужно использовать «правильную» мазь. Корреспондента «СЧ» удивил вопрос одной из участниц соревнований: «Сколько сегодня градусов на улице?». Оказалось, что Наталья Дмитриева интересовалась температурой как раз чтобы правильно подготовить лыжи. «Мы с сыном испытываем только положительные эмоции от «Лыжни России», — сказала женщина. — На лыжах и коньках стараемся заниматься в выходные. Так как лыжи новые, решили смазать свой инвентарь».

…Вот стартовый сигнал прозвучал для девушек до 18 лет. Они бежали дистанцию 5 км. На протяжении всей гонки назвать явного лидера было трудно. Все решилось в финишном коридоре — Дарья Васильева на две секунды обогнала свою сестру Марию. Что удивительно — в этой паре младшая сестра обыграла старшую. Тройку замкнула Ксения Абрамова. После финиша и вручения памятных призов и подарков все трое призеров поделились своими впечатлениями с корреспондентом «СЧ».

«Нам очень понравились соревнования. Лыжный спорт — это наша жизнь. Мы каждый день тренируемся и получаем от этого наслаждение. Мы рады, что смогли занять весь пьедестал почета. На всероссийских состязаниях больше соперников, но и здесь пришлось попотеть, чтобы завоевать награды», — рассказали девочки.

Следом за девушками стартовала женская гонка на 10 км. Одна из ее участниц немного опоздала на старт не по своей вине — стартовый сигнал прозвучал, когда Ирина Ильина разговаривала с корреспондентом «СЧ». «Я больше пяти лет участвую в «Лыжне России». В свободное от работы время бегаю на этом стадионе, — отметила Ирина. — Благодаря спорту чувствую себя легко, хорошо. Всегда в хорошем настроении».

По итогам женской гонки не было равных Екатерине Васильевой. Второе место у Софии Тузинской, а замкнула тройку лидеров Валентина Тикинева.

Конечно, своя борьба была и у парней до 18 лет. Ребята демонстрировали такую крейсерскую скорость, что порой не справлялись с поворотами на трассе и падали. Самым быстрым в этой категории оказался Александр Никоноров. На втором месте финишировал Алексей Васильев, а на третьем — Павел Зорин.

Очень много профессионалов было заявлено в мужском забеге — победитель и призер различных всероссийских соревнований по биатлону Павел Охотников, молодая надежда стреляющих лыжников Чувашии Денис Рощупкин, который даже не смог добежать до призового подиума… Вот так конкуренция! В итоге победителем гонки стал Алексей Петров. Второй результат показал Павел Епифанов, а третий — Павел Охотников.

Фото Максима Васильева