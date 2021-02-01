На лыжи — для здоровья и хорошего настроения!

Субботним утром 13 февраля жители республики смогли приобщиться к лыжному спорту. И стар и млад в соответствующей беговой экипировке, взяв с собой весь необходимый инвентарь отправились к местам сбора участников 39-й по счету «Лыжни России». В Чебоксарах соревнования проходили на трассе спортшколы № 2. Зимний праздник в столице республики в этом году собрал более 3,5 тысячи любителей здорового образа жизни.

Нынче на плечи организаторов в связи с эпидемиологической ситуацией легла особенно большая ответственность. На старты поклонникам спорта нужно было регистрироваться заранее. Также для участников гонки был организован трансфер к месту проведения состязаний и обратно из-за запрета проезда личных автомобилей до трассы «Лыжни России».

«Организация замечательная — нас быстро доставили до места», — были довольны работники детского дошкольного учреждения № 202 Ольга Розина и Марина Береснева. «Столько народу организовать — это нелегко. Всегда есть свои сложности, — со знанием дела высказался учитель физкультуры школы № 61 Андрей Ильин. — Места чуть маловато для нашей республики, но в целом все организовано отлично».

Нужно сказать спасибо и погоде — со снегом в этом году проблем нет. Скорее сложности могли возникнуть с тем, что его много и для комфортного передвижения по трассе лыжню нужно было укатать.

На стадионе спортшколы № 2 собралось так много любителей здорового образа жизни, что яблоку негде было упасть. Вот и семья Трофимовых старается не пропускать такие мероприятия, а для самого юного участника чебоксарской «Лыжни России» Ивана Трофимова, которому в марте исполнится два года, эти соревнования стали «первой пробой пера».

«У нас спортивная семья, одна дочь занимается легкой атлетикой, другая — спортивной гимнастикой, — рассказал отец ребенка Петр Трофимов. — Приобщаем и самого маленького к спорту, чтобы тренировался и рос здоровым». Юный Ваня при помощи родителей смог преодолеть всю дистанцию.

Кстати, самым возрастным лыжником стал 64-летний Олег Сорокин — из-за эпидемиологической ситуации на старт допускались любители здорового образа жизни только до 65 лет.

Для многих участников состязаний спортивный результат был далеко не на первом плане. «Я участвую в «Лыжне России» с 2006 года, — рассказал корреспонденту «СЧ» 57-летний сотрудник завода «Энергозапчасть» Владимир Митранов. — Бегу дистанцию для здоровья и помощи другим. Если увижу, что кто-то упал, то помогу ему подняться».

ЦИФРА 35 тысяч жителей и гостей республики участвовали в «Лыжне России-2021» на территории Чувашии

А вот 53-летний Владимир Никитин тоже не первый год участвует в соревнованиях, но при этом по старинке катается на деревянных лыжах, что в нынешнее время редко увидишь. «Многие удивляются при виде деревянных лыж, но у меня традиция такая», — объясняет он.

Перед стартом лыжных забегов прошла церемония открытия, на которой всех любителей здорового образа жизни поприветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. «Такое совместное объединение: сегодня — на лыжах, а завтра — для других дел, это хорошее подспорье для решения любой задачи, которая нам встречается на пути, — считает Олег Николаев. — Праздники спорта очень важны для того, чтобы развивать активность, прежде всего, среди подрастающего поколения».

«Независимо от возраста, профессии, уровня физической подготовленности люди ежегодно выходят на старт «Лыжни России», — сказал в свою очередь министр спорта Чувашии Василий Петров. — Это пропаганда здорового образа жизни, это радостное настроение, яркие эмоции».

Первым стартовал забег министров, представителей столичной мэрии, депутатов различных уровней, руководителей государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий. Олег Николаев пробежал 2200 м. А после гонки — еще один круг, но уже не в рамках соревнований.

Следом был дан старт массовому забегу на 3 км. В стартовом коридоре можно было увидеть спортсменов в необычной экипировке. Уже не первый год стартует любитель здорового образа жизни в костюме Деда Мороза. А кто-то из участников решил не утепляться и преодолевал дистанцию в футболке и брюках. Уже после массового забега стартовый выстрел прозвучал для спортсменов на дистанции 5 км и 10 км.

В «Лыжне России», прошедшей в Чебоксарах, принимали участие не только жители нашей республики, но и гости из других уголков России. Так, среди школьников до 18 лет на дистанции 3 км победу отпраздновал Николай Охлопков из Республики Саха (Якутия).

После гонки участники рассказывали, что трасса была достаточно сложная — на ней есть и небольшой подъем, и крутой спуск. Из-за того, что свежий снег выпал незадолго до соревнований, то полностью укатать трассу не удалось, но в целом она была в хорошем состоянии.

СПРАВКА «СЧ» Среди юношей и девушек на дистанции 5 км победу одержали Владимир Портнов (спортшкола № 2) и Татьяна Фролова (спортшкола имени А.И. Тихонова). Самыми быстрыми среди мужчин и женщин на дистанции 10 км стали Алексей Степанов (Чебоксарский техникум строительства и хозяйства) и Валентина Тикинева (Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова). Победители «Лыжни России-2021» были награждены медалями, дипломами и Кубками Минспорта России.

Фото Максима Васильева

Для многих юных участников состязаний «Лыжня России-2021» стала первой.