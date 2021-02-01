На лыжи — для здоровья и хорошего настроения!

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Субботним утром 13 февраля жители республики смогли приобщиться к лыжному спорту. И стар и млад в соответствующей беговой экипировке, взяв с собой весь необходимый инвентарь отправились к местам сбора участников 39-й по счету «Лыжни России». В Чебоксарах соревнования проходили на трассе спортшколы № 2. Зимний праздник в столице республики в этом году собрал более 3,5 тысячи любителей здорового образа жизни.
Нынче на плечи организаторов в связи с эпидемиологической ситуацией легла особенно большая ответственность. На старты поклонникам спорта нужно было регистрироваться заранее. Также для участников гонки был организован трансфер к месту проведения состязаний и обратно из-за запрета проезда личных автомобилей до трассы «Лыжни России».

В этом году никто не жаловался на нехватку снега.

«Организация замечательная — нас быстро доставили до места», — были довольны работники детского дошкольного учреждения № 202 Ольга Розина и Марина Береснева. «Столько народу организовать — это нелегко. Всегда есть свои сложности, — со знанием дела высказался учитель физкультуры школы № 61 Андрей Ильин. — Места чуть маловато для нашей республики, но в целом все организовано отлично».
Нужно сказать спасибо и погоде — со снегом в этом году проблем нет. Скорее сложности могли возникнуть с тем, что его много и для комфортного передвижения по трассе лыжню нужно было укатать.
На стадионе спортшколы № 2 собралось так много любителей здорового образа жизни, что яблоку негде было упасть. Вот и семья Трофимовых старается не пропускать такие мероприятия, а для самого юного участника чебоксарской «Лыжни России» Ивана Трофимова, которому в марте исполнится два года, эти соревнования стали «первой пробой пера».

«У нас спортивная семья, одна дочь занимается легкой атлетикой, другая — спортивной гимнастикой, — рассказал отец ребенка Петр Трофимов. — Приобщаем и самого маленького к спорту, чтобы тренировался и рос здоровым». Юный Ваня при помощи родителей смог преодолеть всю дистанцию.
Кстати, самым возрастным лыжником стал 64-летний Олег Сорокин — из-за эпидемиологической ситуации на старт допускались любители здорового образа жизни только до 65 лет.
Для многих участников состязаний спортивный результат был далеко не на первом плане. «Я участвую в «Лыжне России» с 2006 года, — рассказал корреспонденту «СЧ» 57-летний сотрудник завода «Энергозапчасть» Владимир Митранов. — Бегу дистанцию для здоровья и помощи другим. Если увижу, что кто-то упал, то помогу ему подняться».

ЦИФРА
35 тысяч жителей и гостей республики участвовали в «Лыжне России-2021» на территории Чувашии

А вот 53-летний Владимир Никитин тоже не первый год участвует в соревнованиях, но при этом по старинке катается на деревянных лыжах, что в нынешнее время редко увидишь. «Многие удивляются при виде деревянных лыж, но у меня традиция такая», — объясняет он.
Перед стартом лыжных забегов прошла церемония открытия, на которой всех любителей здорового образа жизни поприветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. «Такое совместное объединение: сегодня — на лыжах, а завтра — для других дел, это хорошее подспорье для решения любой задачи, которая нам встречается на пути, — считает Олег Николаев. — Праздники спорта очень важны для того, чтобы развивать активность, прежде всего, среди подрастающего поколения».

Сразу после забега Олег Николаев поделился впечатлениями от гонки.

«Независимо от возраста, профессии, уровня физической подготовленности люди ежегодно выходят на старт «Лыжни России», — сказал в свою очередь министр спорта Чувашии Василий Петров. — Это пропаганда здорового образа жизни, это радостное настроение, яркие эмоции».
Первым стартовал забег министров, представителей столичной мэрии, депутатов различных уровней, руководителей государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий. Олег Николаев пробежал 2200 м. А после гонки — еще один круг, но уже не в рамках соревнований.
Следом был дан старт массовому забегу на 3 км. В стартовом коридоре можно было увидеть спортсменов в необычной экипировке. Уже не первый год стартует любитель здорового образа жизни в костюме Деда Мороза. А кто-то из участников решил не утепляться и преодолевал дистанцию в футболке и брюках. Уже после массового забега стартовый выстрел прозвучал для спортсменов на дистанции 5 км и 10 км.
В «Лыжне России», прошедшей в Чебоксарах, принимали участие не только жители нашей республики, но и гости из других уголков России. Так, среди школьников до 18 лет на дистанции 3 км победу отпраздновал Николай Охлопков из Республики Саха (Якутия).
После гонки участники рассказывали, что трасса была достаточно сложная — на ней есть и небольшой подъем, и крутой спуск. Из-за того, что свежий снег выпал незадолго до соревнований, то полностью укатать трассу не удалось, но в целом она была в хорошем состоянии.

СПРАВКА «СЧ»
Среди юношей и девушек на дистанции 5 км победу одержали Владимир Портнов (спортшкола № 2) и Татьяна Фролова (спортшкола имени А.И. Тихонова). Самыми быстрыми среди мужчин и женщин на дистанции 10 км стали Алексей Степанов (Чебоксарский техникум строительства и хозяйства) и Валентина Тикинева (Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова). Победители «Лыжни России-2021» были награждены медалями, дипломами и Кубками Минспорта России.

 

 

Фото Максима Васильева
Для многих юных участников состязаний «Лыжня России-2021» стала первой.

Опубликовано: 15 февраля 2021 г.


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