13 февраля во всех районах и городах Чувашии пройдет «Лыжня России»

Гонка, ставшая праздником для многих любителей здорового образа жизни, ежегодно проходит по всей стране. В республике главный старт соревнований по традиции состоится в Чебоксарах — в этом году гонку проведут на трассе спортшколы олимпийского резерва № 2, которая находится на улице Пристанционной, 10а.

Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в проведение «Лыжни России» — количество участников ограничено, и допуск к старту будет осуществляться только по предварительной регистрации. Тем, кто хочет участвовать в главном старте в Чебоксарах, нужно отправить заявку и скан медицинской справки на электронную почту sdusshor2-21@mail.ru до 12.00 12 февраля. Есть еще одно ограничение: к старту будут допущены любители лыжного спорта не старше 65 лет.

ЦИФРА Около 10 тысяч заявок на участие в «Лыжне России» было принято на 16 часов вчерашнего дня по всей Чувашии

С утра в субботу на базе ледового дворца «Чебоксары Арена» будет работать мандатная комиссия — вместе с медработниками члены комиссии примут заявки и оригиналы справок у любителей лыжных гонок, измерят им температуру. После этого можно отправляться на лыжню — для участников соревнований организуют трансфер от парковочной площадки «Чебоксары Арена» до трассы стартов. Всего на маршруте будет курсировать 5 автобусов, сообщают в Минспорте Чувашии. На личном транспорте к месту соревнований проехать будет нельзя.

На «Лыжне России» традиционно состоятся забеги руководителей и общий старт на 3 км. Также в программе старты на дистанции 5 и 10 км. Их победителей наградят медалями, дипломами и памятными призами от Минспорта России. Специальными призами будут отмечены самый юный и самый возрастной участники гонки, а также спортивные семьи.